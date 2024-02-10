فعاليات صالون شاكر عبد الحميد وأنشطة ثقافية بالمحافظات.. اليوم

MENAFN - Youm7) يقام اليوم الأحد 11 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات المختلفة، إذ تقام أولى فعاليات صالون الدكتور شاكر عبد الحميد، وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظات الحدودية، وندوة "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني".

يستضيف صالون الدكتور شاكر عبد الحميد يوم أولى لقاءاته تحت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي"، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني التي تفتتح الصالون، وترفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر عبد الحميد تكريما وتخليدًا له، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء.

ويشارك في الندوة الدكتور عماد أبو غازي، والدكتور زين عبد الهادي، والدكتور وليد الخشاب، والدكتور محمد عبد الدايم.

كما تقدم الهيئة العامة لقصور، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تستمر حتى الخميس المقبل 15 فبراير، ضمن برامج وزارة الثقافة.

من أبرز الفعاليات انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي التاسع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بمحافظة أسوان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة مجموعة من الأطفال من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، ولتأصيل الهوية الثقافية لديهم من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص الأمور المتعلقة بقضايا الطفل.

كما تواصل قصور الثقافة تقديم فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة ضمن مشروع "أهل مصر" الذي يقام بمحافظة الوادي الجديد، وتقدم الهيئة خلاله عددا متنوعا من الورش الحرفية والفنية واللقاءات التثقيفية والأمسيات والجولات التي يشارك بها 143 فتاة وسيدة.

وتنظم قصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة الاحتفال بكل من اليوم العالمي للمرأة والفتاة، واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى جانب استمرار الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والأنشطة المقدمة للرواد بمناسبة ختام إجازة نصف العام الدراسي بمختلف المحافظات.

ويقدم قصر السينما بجاردن سيتي مجموعة متميزة من الأفلام العربية والأجنبية مجانا للجمهور، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نقاد متخصصين.

كما تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ندوة بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني"، فى تمام الساعة السادسة مساء، ببيت السنارى التابع لمكتبة الأسكندرية.

يشارك في الندوة الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، الدكتور سامح فوزي الكاتب والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية، الدكتور عمرو عبد المنعم باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي والخبير في مركز سلام لمكافحة التطرف بدار الإفتاء المصرية، ويوسف عروج مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.