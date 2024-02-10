فعاليات صالون شاكر عبد الحميد وأنشطة ثقافية بالمحافظات.. اليوم

(MENAFN
- Youm7) يقام اليوم الأحد 11 فبراير، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ، فى عدد من الهيئات المختلفة، إذ تقام أولى فعاليات صالون الدكتور شاكر عبد الحميد، وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالمحافظات الحدودية، وندوة "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني".
يستضيف صالون الدكتور شاكر عبد الحميد يوم أولى لقاءاته تحت عنوان "الصناعات الإبداعية والاستثمار الثقافي"، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني التي تفتتح الصالون، وترفع الستار عن تمثال نصفي للدكتور شاكر عبد الحميد تكريما وتخليدًا له، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء.
ويشارك في الندوة الدكتور عماد أبو غازي، والدكتور زين عبد الهادي، والدكتور وليد الخشاب، والدكتور محمد عبد الدايم.
كما تقدم الهيئة العامة لقصور، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، التي تستمر حتى الخميس المقبل 15 فبراير، ضمن برامج وزارة الثقافة.
من أبرز الفعاليات انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي التاسع والعشرين لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر" الذي تنظمه الهيئة بمحافظة أسوان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، باستضافة مجموعة من الأطفال من 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، حلايب والشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر، والأسمرات بالقاهرة، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، ولتأصيل الهوية الثقافية لديهم من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص الأمور المتعلقة بقضايا الطفل.
كما تواصل قصور الثقافة تقديم فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة ضمن مشروع "أهل مصر" الذي يقام بمحافظة الوادي الجديد، وتقدم الهيئة خلاله عددا متنوعا من الورش الحرفية والفنية واللقاءات التثقيفية والأمسيات والجولات التي يشارك بها 143 فتاة وسيدة.
وتنظم قصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بمناسبة الاحتفال بكل من اليوم العالمي للمرأة والفتاة، واليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إلى جانب استمرار الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، والأنشطة المقدمة للرواد بمناسبة ختام إجازة نصف العام الدراسي بمختلف المحافظات.
ويقدم قصر السينما بجاردن سيتي مجموعة متميزة من الأفلام العربية والأجنبية مجانا للجمهور، يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نقاد متخصصين.
كما تنظم لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية، ندوة بعنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية.. خمس سنوات من التضامن الإنساني"، فى تمام الساعة السادسة مساء، ببيت السنارى التابع لمكتبة الأسكندرية.
يشارك في الندوة الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر والمنسق العام لبيت العائلة المصرية، نيافة الحبر الجليل الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، الدكتور سامح فوزي الكاتب والأكاديمي كبير الباحثين بمكتبة الاسكندرية، الدكتور عمرو عبد المنعم باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي والخبير في مركز سلام لمكافحة التطرف بدار الإفتاء المصرية، ويوسف عروج مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب المتوسط للتنمية.
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