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أبل تطلق تطبيق Icloud المعاد تصميمه لنظام التشغيل Windows

2/10/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت شركة أبل في طرح تحديث لتطبيق iCloud على نظامي التشغيل Windows 10 و11 ويقدم هذا التحديث مظهرًا جديدًا وميزات جديدة، بهدف تحسين المزامنة وتجربة المستخدم لمستخدمي آيفون وآيباد.



تم تجديد تطبيق آي كلاود
لنظام التشغيل ويندوز لتسهيل فهم كيفية مزامنة المحتوى بين الأجهزة ومكان العثور عليه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. يتضمن التطبيق المحدث:



عملية إعداد وواجهة متجددة



مسح تحديثات الحالة بشأن تقدم المزامنة.



اختصارات الوصول السريع إلى محتوى
iCloud.



أداء أفضل لمزامنة الصور مع صور مايكروسوفت.



دعم عمليات تسجيل الدخول الآمنة باستخدام المفاتيح الفعلية.



انخفاض مطالبات تسجيل الدخول.



الميزات: تطبيق آي كلاود
لنظام التشغيل ويندوز



باستخدام تطبيق iCloud لـ Windows، يمكنك الوصول إلى محتوى متنوع من أجهزة آبل
الخاصة بك على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام
ويندوز:



صور آي كلاود:
حافظ على تحديث صورك عبر جميع الأجهزة، وأنشئ ألبومات مشتركة، واعرضها في
صور مايكروسوفت.



آي كلاود درايف:
يمكنك تخزين الملفات والوصول إليها بأمان ومشاركتها مباشرة من
File Explorer



كلمات مرور
آي كلاود : إدارة كلمات المرور على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ومزامنتها عبر الأجهزة، وإنشاء كلمات مرور لمرة واحدة تعتمد على الوقت.



جهات اتصال iCloud والتقويمات والإشارات المرجعية: احتفظ بها محدثة عبر جميع الأجهزة واعرضها في Outlook أو المتصفحات الأخرى.



تم تقسيم iTunes لنظام التشغيل Windows إلى أربعة تطبيقات منفصلة



توفر Apple Music إمكانية التشغيل بدون فقد البيانات ومزامنة الكلمات ومقاطع الفيديو الموسيقية بدقة 4

يقدم تطبيق Apple TV الجديد برمجة Apple TV+ الأصلية ومحتوى تم شراؤه/استئجاره وتشغيل 4K
مع قنوات الاشتراك.



يسمح تطبيق الأجهزة بتحديث أجهزة Apple ومزامنتها وعمل نسخة احتياطية لها، بينما يظل iTunes مركزًا للبودكاست والكتب الصوتية.



أصبح تطبيق iCloud المعاد تصميمه متاحًا الآن لمستخدمي نظامي التشغيل Windows 10 و11، ويمكن تنزيله من متجر Microsoft.


















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