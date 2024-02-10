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تلسكوب هابل يرصد تكون النجوم الصغيرة بعد اصطدام المجرات

2/10/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) عندما تصطدم مجرتان، يمكن أن تكون النتائج مدمرة، حيث ينتهي الأمر بتمزق إحدى المجرات، لكن في الوقت نفسه فإن هذا يؤدي لانشاء عوالم جديدة أيضًا، فكتل الغاز والغبار الدوامة التي تسحبها قوى الجاذبية للمجرات المتفاعلة، يمكن أن يكون هناك انفجارات لتشكل النجوم، ما يؤدي إلى خلق أجيال جديدة من النجوم.



وقد التقط
تلسكوب هابل الفضائي
مؤخرًا إحدى بؤر تكوين النجوم في المجرة AM 1054-325، والتي تم تشويهها بسبب اصطدامها بمجرة قريبة أخرى.



وبحسب موقع digitartlends، فإن هذا الاصطدام انشئ لهذه المجرة مسارًا طويلًا يسمى" ذيل المد والجزر"، ويبلغ طوله آلاف السنين الضوئية حيث تولد ملايين النجوم الجديدة، وقد درس الباحثون 12 مجرة متفاعلة لاكتشاف ما مجموعه 435 مجموعة من النجوم الجديدة، حيث تستضيف كل مجموعة ما يصل إلى مليون نجم صغير.



وقال المؤلف الرئيسي مايكل رودراك من كلية راندولف ماكون في فرجينيا في بيان:"إنها مفاجأة أن نرى الكثير من الأشياء الصغيرة في الذيول، إنها تخبرنا الكثير عن كفاءة تكوين الكتلة، وباستخدام ذيول المد والجزر، ستبني أجيالًا جديدة من النجوم التي لم تكن لتوجد لولا ذلك."



وجمعت الدراسة ملاحظات جديدة من هابل مع بيانات أرشيفية قديمة لتحديد أعمار وكتل مجموعات النجوم في ذيول المد والجزر هذه، وكانت المفاجأة الكبرى هي أن هذه العناقيد كانت صغيرة جدًا، إذ يبلغ عمرها 10 ملايين سنة فقط.



ومع ذلك، فمن غير المؤكد ما إذا كانت هذه المجموعات ستبقى على قيد الحياة لفترة طويلة، ويمكن أن تتكتل معًا في مجموعة وتشكل عناقيد نجمية كروية، أو يمكنها البقاء مع جاذبية المجرة الأصلية وتشكيل هالة حولها، وقد تنفصل النجوم الفردية عن البنية تمامًا وتصبح نجومًا وحيدة بين المجرات.


















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