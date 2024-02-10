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تسريبات لهواتف جوجل الجديدة من بينها سلسلة بكسل 9.. تعرف عليها

2/10/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Google Pixel 9 كخليفة لمجموعة
Pixel 8، التي تم إطلاقها في أكتوبر 2023 مع طراز Pixel 8 الأساسي وPixel 8 Pro، كما من المتوقع إطلاق السلسلة المزعومة بثلاثة نماذج جديدة، بما في ذلك طراز Vanilla ونموذج برو،
ولم يتم تأكيد النموذج الثالث بعد ولكن ربما تم رصده عبر الإنترنت، حيث ظهر هاتف جوجل جديد مؤخرًا على موقع ويب لقياس الأداء، ومن المتوقع أن يكون الطراز الثالث المزعوم لـ بكسل 9.



رصد تقرير MySmartPrice هاتفًا ذكيًا يُدعى Google Tokay في قاعدة بيانات Geekbench 5 وفقًا للقائمة، سجل الهاتف 1082 نقطة في اختبار النواة الواحدة و3121 نقطة في اختبار النواة المتعددة، لكن النتائج أقل بكثير من تلك الخاصة بنماذج
Pixel 8.



تعرض القائمة نموذج Google Tokay مع مجموعة شرائح ثماني النواة، لكن يبدو أن أربعة نوى تعمل بتردد 1.95 جيجا هرتز، وثلاثة بتردد 2.60 جيجا هرتز، وواحدة بتردد 3.10 جيجا هرتز، كما يشير التقرير إلى أنه من الممكن أن تكون مجموعة شرائح Tensor G4 ويمكن رؤيته أيضًا مع وحدة معالجة الرسومات Mali G715 وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، كما يشاهد الهاتف أيضًا بنظام تشغيل
Android 14.



من المتوقع أن تحصل تشكيلة جوجل بكسل
القادمة على طراز Pixel 9 الأساسي الذي يحمل الاسم الرمزي "komodo" ونموذج بكسل 9 برو
الذي يحمل الاسم الرمزي "caiman" وهناك شائعات أيضًا عن نموذج ثالث، لكن لا يُعرف عنه سوى القليل، يشير التقرير إلى أن هذا قد يكون النموذج الثالث لسلسلة
Pixel 9 .



في السابق، تسربت صور جوجل بكسل 9، وظهرت صور Pixel 9 Pro على الإنترنت، وتظهر بجوانب مسطحة، على عكس الطراز السابق ومماثلة لتصميم سلسلة iPhone 15، حيث تظهر النماذج مع جزيرة كاميرا أكثر إحكاما مع وحدة كاميرا خلفية ثلاثية.














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