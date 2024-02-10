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مايكروسوفت تلمح لمستقبل الذكاء الاصطناعى بنظام التشغيل Windows 11

2/10/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت مايكروسوف التلميح إلى كيفية دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows 11 قبل طرح التحديث الكبير المقبل لنظام التشغيل.



وبدأت شركة البرمجيات العملاقة اختبار "تجربة جديدة" لبرنامج Copilot في نظام التشغيل Windows هذا الأسبوع، والتي تتضمن برنامج Copilot متحركًا في شريط المهام الذي يظهر عند نسخ النص أو الصور.



وتوضح Microsoft في منشور بالمدونة: "ستغير أيقونة Copilot مظهرهت وتتحرك للإشارة إلى أن Copilot يمكنه المساعدة، وعندما تقوم بتمرير مؤشر الماوس فوق رمز Copilot، فإنه سيوفر قائمة بالإجراءات التي يمكنك اتخاذها، مثل تلخيص أو شرح النص المنسوخ، وفقا لتقرير ذا فيرج .



ويستطيع برنامج Copilot بعد ذلك إخبارك بما هو موجود في الصورة، وقد يساعدك في المستقبل على تحرير الصور أيضًا، وإلى جانب تغييرات Copilot، أكدت مايكروسوفت أيضًا أن تطبيق Notepad الخاص بها سيحصل على تكامل Copilot AI قريبًا ، و ستتمكن من تحديد النص والضغط بزر الماوس الأيمن "للشرح باستخدام Copilot"، سيقوم بفك تشفير النص أو مقاطع التعليمات البرمجية أو ملفات السجل.



وقامت مايكروسوفت بإضافة المزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي إلى نظام التشغيل Windows 11 تدريجيًا في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك برنامج Copilot الرئيسي.



ويعد كل ذلك جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لوضع Copilot كعلامة تجارية كبيرة للذكاء الاصطناعي لشركة Microsoft، كل ذلك أثناء الاستعداد لتحديث كبير للميزات لنظام Windows، فيما تريد Microsoft أن يكون عام 2024 "عام الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي"، وهي تضيف بالفعل مفتاح مساعد مساعد مخصص إلى لوحات المفاتيح .



وقامت Intel وQualcomm وآخرون بالتشويق لـ "تحديث" Windows لعام 2024 الذي يركز على الذكاء الاصطناعي، لكن Microsoft لم تعترف رسميًا بخططها بعد.














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