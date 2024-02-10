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دراسة تحذر المتسوقين من شراء السخانات الكهربائية من بعض المنصات الرقمية

2/10/2024 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) حذرت دراسة جديدة متسوقى TEMU وTikTok من أن السخانات الكهربائية المعروضة للبيع على كلتا المنصتين يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة للحريق، ووفقًا لتحقيق أجرته شركة "ويتش؟"، فإن العديد من السخانات الكهربائية التي يروج لها المؤثرون للملايين "يمكن أن تنفجر أو تسبب صدمات كهربائية أو تشعل حرائق المنازل".



وهذه ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها معايير السلامة الضعيفة للأدوات الذكية إلى تعريض صائدي الصفقات على هذه المنصات للخطر، وكشفت صحيفة The Sun
أنه تم العثور على مجموعة من العناصر الكهربائية غير المختبرة، بما في ذلك أدوات تجعيد الشعر المتفجرة، في متجر TikTok .



وتم تشجيع متسوقي Temu وTikTok الذين اشتروا مؤخرًا سخانات كهربائية على المنصات على التحقق من سجل الشراء الخاص بهما، واشترت هيئة مراقبة المستهلك البريطانية واختبرت ثمانية سخانات كهربائية من كل من Temu و Tiktok حيث بدأت الأسعار من 7.20 جنيه إسترليني
ووجدت أن ستة منها غير آمنة.



وواحدة فقط من السخانات الثمانية آمنة للاستخدام في المنزل ومن القانوني بيعها في المملكة المتحدة، وتمت إزالة حوالي 27 قائمة لهذه المنتجات من قبل الأسواق منذ ذلك الحين، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الآلاف من هذه السخانات الخطرة قد تم بيعها بالفعل، وهذة
ليست المرة الأولى التي تؤدي فيها معايير السلامة الضعيفة للأجهزة إلى تعريض صائدي الصفقات على Temu وTiktok للخطر.



بينما تبين أن تيمو يبيع "سكاكين الغضب على الطرق" بأقل من خمسة جنيهات، إلى جانب مجموعة كبيرة من العناصر الأخرى "غير الآمنة وغير القانونية".



وتعد السخانات الكهربائية الرخيصة شراءًا مغريًا للمستهلكين الذين يعانون خلال أشهر الشتاء الباردة، لكن أحدث اختباراتنا كشفت أن الموديلات المباعة على TikTok وTemu تشكل خطرًا كبيرًا على السلامة ويجب تجنبها بأي ثمن،" سو ديفيز، رئيس أي شركة جاء ذلك في بيان لسياسة حماية المستهلك.



وردا على التحقيق، قال تيمو: "نأسف بشدة لأي قلق أو إزعاج ناجم عن مشكلات السلامة التي تم تحديدها في أربع سخانات كهربائية على منصتنا، "إن سلامة عملائنا هي أولويتنا القصوى، وقد اتخذنا إجراءات فورية لمعالجة هذه المشكلة.



وقال متحدث باسم TikTok:“تمت إزالة السخانات لانتهاكها سياساتنا بشأن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، "لدى TikTok سياسات وعمليات لحماية العملاء وتعزيز تجربة تسوق جديرة بالثقة.



ويتضمن ذلك السياسات المتعلقة بما يمكن بيعه وما لا يمكن بيعه، ومتطلبات تسجيل البائع والتحقق منه، وميزات مثل مراجعات المنتجات، وأدوات إعداد التقارير، والإرجاع السهل.












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