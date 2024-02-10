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تجمعات انتخابية ضخمة تستبق الاستحقاق الرئاسي في إندونيسيا

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت تجمعات انتخابية ضخمة في إندونيسيا قبل الاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه الأربعاء المقبل، وضمت هذه التجمعات عشرات آلاف الأشخاص في جاكرتا، دعما خصوصا للمرشح الأوفر حظا وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو.
وسوبيانتو الذي أظهر استطلاع للرأي نشر مؤخرا حصوله على 51.8% من نوايا التصويت هو الأوفر حظا للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى.
وهو يتقدم بفارق كبير على أنيس باسويدان (24.1%)، ومن بعده حاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو (19،6%).
وتجمع حوالي 100 ألف شخص في أحد ملاعب العاصمة لدعم سوبيانتو الذي يترشح للمرة الثالثة للرئاسة، ومن المرجح فوزه من الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
وقال متحدث باسم حملة سوبيانتو الانتخابية إن «عدد المشاركين فاق توقعات الفريق»، مشيرا إلى أن الملعب امتلأ قبل ساعات من موعد التجمع.
في المقابل، ضم ملعب آخر في العاصمة أكثر من 80 ألف شخص تأييدا لمنافسه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان.
وقال إندانغ بوجياتو، وهو مدرس متقاعد، قاد سيارته لساعات من أجل دعم أنيس باسويدان «نريد التغيير»، معتبرا أنه «شخص جدير بالثقة. ولهذا السبب يمكن أن يكون قائدا جيدا».
وكانت مداخل الملعب الذي ضم هذا التجمع المؤيد لأنيس باسويدان مزدحمة لدرجة أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالإغماء، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وعقد المرشح الثالث، غانجار برانوو، تجمعين أمس في مدينتي سيمارانغ وسوراكارتا في جزيرة جاوا.
ويتوجه نحو 205 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في 14 فبراير الجاري لاختيار خلف للرئيس الحالي جوكو ويدودو الذي انتخب للمرة الأولى عام 2014 ولا يحق له الترشح مجددا بعد ولايتين.

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