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المجلس العسكري في بورما يفعل قانون الخدمة العسكرية الإلزامية

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن المجلس العسكري في بورما أمس تفعيل قانون يلزم جميع الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما والنساء بين 18 و27 عاما بالخدمة لمدة عامين على الأقل تحت قيادة عسكرية، بينما يواجه المجلس معارضة مسلحة للانقلاب الذي نفذه عام 2021.
وتشهد البلاد اضطرابات منذ استيلاء الجيش على السلطة وتحول الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية إلى مقاومة مسلحة ضد الانقلاب.
وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري في بيان إن المجلس العسكري «أصدر إخطارا بدخول قانون الخدمة العسكرية الشعبية حيز التنفيذ اعتبارا من 10 فبراير 2024».
والقانون صاغه المجلس العسكري السابق عام 2010 ولكنه لم ينفذ منذ ذلك الحين.
وأشار البيان إلى أن وزارة الدفاع «ستصدر اللوائح والإجراءات والأوامر والإخطارات والتعليمات اللازمة».
وبموجب قانون عام 2010، يمكن في ظل حالة الطوارئ تمديد الخدمة العسكرية لمدة تصل إلى خمس سنوات، وأيضا سجن أولئك الذين يتجاهلون الاستدعاء للخدمة الفترة نفسها.
وأعلن المجلس العسكري في بورما حالة الطوارئ بعد توليه السلطة عام 2021، ومددها مؤخرا لستة أشهر أخرى.

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