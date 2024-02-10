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الانفصاليون الطوارق ينهون حصارا فرضوه على محاور الطرق شمال مالي

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الانفصاليون الطوارق إنهاء الحصار الذي فرضوه نهاية ديسمبر على الطرق الرئيسية شمال مالي بعد سيطرة الجيش على عدة بلدات، بحسب «فرانس برس».
وأعلن الإطار الاستراتيجي الدائم، وهو تحالف للجماعات الانفصالية المسلحة، في بيان، أنه «أنهى بالكامل الحصار على الطرق من الحدود الجزائرية إلى مدينتي تمبكتو وغاو»، من دون إيراد مزيد من التفاصيل.
وفقدت الجماعات الانفصالية، وغالبية عناصرها من الطوارق، السيطرة على عدة مناطق في الشمال نهاية عام 2023 بعد هجوم شنه الجيش المالي وبلغ ذروته بالسيطرة على مدينة كيدال، معقل الانفصاليين.
وتجددت الأعمال العدائية في أغسطس 2023 بعد ثماني سنوات من الهدوء بين الحكومة والانفصاليين الذين تنافسوا للسيطرة على الأراضي والمعسكرات التي أخلتها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بطلب من باماكو.
وحقق العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة عام 2020 نجاحا بالسيطرة على كيدال لاقى استحسانا واسعا في مالي، لكن المتمردين لم يلقوا أسلحتهم وتفرقوا في شمال البلاد الصحراوي والجبلي.
وأعلن الانفصاليون منع مرور كل السلع وجميع أنواع وسائل النقل في المنطقة المتأثرة بالعنف المسلح.

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