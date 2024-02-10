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البرلمان العراقي يطالب بتشريع قانون لإخراج القوات الأجنبية من البلاد

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم أكثر من مائة نائب عراقي أمس طلبا إلى رئيس البرلمان لتشريع قانون ينص على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي، أن الأخير أحال «طلبا موقعا من أكثر من مائة نائب إلى لجنتي «القانونية والأمن والدفاع بالبرلمان» يخص مقترح قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق».
وجاء ذلك خلال ترؤس المندلاوي جلسة تشاورية عقدها البرلمان لمناقشة «الاعتداءات على السيادة العراقية».
ودعا المندلاوي الحكومة إلى تنفيذ قرار البرلمان الصادر عام 2020، المتعلق بإخراج القوات الأجنبية وإنهاء مهامها في العراق، بناء على تطور القدرات الأمنية العراقية، وعدم وجود أي اتفاقية جديدة مع القوات الأجنبية توجب البقاء.
وأكد البيان رفض البرلمان «للاعتداءات المستمرة على الأراضي العراقية من أي جهة ولأي سبب كان»، معربا عن إدانته الشديدة «للاستهداف الأمريكي لقوات الحشد الشعبي وقادته».
كما طالب البرلمان الحكومة بـ«اتخاذ الإجراءات الديبلوماسية اللازمة لحماية سيادة العراق وأمنه واستقراره»، مؤكدا «دعمه للحكومة في أن يكون العراق عامل استقرار بمحيطه الإقليمي والدولي».
ودعا الحكومة إلى «منع كل أشكال الاعتداءات التي تطول الأراضي العراقية، وعدم السماح بجعل البلاد ساحة لتصفية الحسابات، وان تلتزم الدول بالاتفاقات والمعاهدات دون تحريف أو تفسير مغاير».
وأصدر البرلمان العراقي قرارا في يناير 2020 طالب فيه الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية من البلاد على خلفية غارة أميركية أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس.

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