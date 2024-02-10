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رئيس كوريا الجنوبية يدعو للرد بكثافة ومن دون تردد على استفزازات الشمال

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول أمس مشاة البحرية في بلاده إلى «الرد بكثافة ومن دون تردد» على أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية.
وخلال زيارته لوحدة من مشاة البحرية على الحدود مع كوريا الشمالية، قال يون «إذا استفزنا العدو، فطبقوا مبدأ التعامل أولا ثم الإبلاغ لاحقا، وردوا بشكل حاسم وكثيف ومن دون تردد لتدمير إرادة العدو بالكامل».
وأعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا هذا العام أن كوريا الجنوبية «عدوها الرئيسي»، وأغلقت وكالات مكرسة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بالحرب إذا تعدى الجنوب «حتى على 0.001 ملم» من الأرض.
وامس الاول، أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بيونغ يانغ لن تتردد في «القضاء» على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم.
واعتبر أن كوريا الجنوبية هي «العدو الأخطر والأول بالنسبة لنا».
من جانبه، قام رئيس كوريا الجنوبية الجديد، المعروف بمواقفه المتشددة، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2022، بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة واليابان لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ.
وكان أدلى بتصريحات مماثلة الشهر الماضي وفي ديسمبر، عندما زار وحدة عسكرية أخرى على الخطوط الأمامية.
وامس، الموافق لرأس السنة الجديدة في آسيا، تفقد أيضا منظومة إطلاق صواريخ متعددة وأعلن أن كوريا الجنوبية «مستعدة تماما للرد الفوري في حال لجأ العدو إلى الاستفزاز».
وإلى جانب تبادل التهديدات اللفظية، قام الجانبان في الأشهر الأخيرة بتعزيز أمنهما على الحدود ونفذا عمليات بالذخيرة الحية على طول الحدود.
واتهم يون سوك-يول الحكومة «المتهورة» في كوريا الشمالية بالرغبة في تصعيد الاستفزازات قبل انتخابات 10 أبريل المقرر إجراؤها في الجنوب.
ويسعى يون الذي وصل إلى السلطة متعهدا بتشديد سياسته تجاه بيونغ يانغ، إلى أن يستعيد حزبه المحافظ الأغلبية البرلمانية التي خسرها في عام 2016.
وتمارس كوريا الشمالية استفزازات قبل كل انتخابات في الجنوب، سعيا إلى إثارة اضطرابات في البلاد.

MENAFN10022024000130011022ID1107837023

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