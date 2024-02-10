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المحكمة العليا تؤكد فوز بوكيلة بولاية ثانية في انتخابات السلفادور

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت المحكمة الانتخابية العليا في السلفادور إعادة انتخاب الرئيس نجيب بوكيلة لولاية ثانية بنحو 83% من الأصوات، بعد الانتهاء من فرز الاصوات.
وكان بوكيلة أعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على أكثر من 85% من الأصوات.
وأعلنت رئيسة المحكمة دورا مارتينيز في بيان أن بوكيلة حصل على 2.7 مليون صوت من أصل 3.2 ملايين، أي 82،66% بعد فرز الأصوات في جميع مراكز الاقتراع.
ويشيد السلفادوريون بـ «الحرب ضد العصابات» التي شنها بوكيلة.
وفي المركز الثاني، حل مانويل فلوريس من حزب جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني اليساري المتطرف بفارق كبير بحصوله على 6.25% من الأصوات، وفقا لمارتينيز. بينما حصل جويل سانشيز، من حزب أرينا اليميني، على 5.44%.
وبوكيلة أكثر زعماء أميركا اللاتينية شعبية، وفق الاستطلاعات. ويعود ذلك بشكل خاص إلى سجنه أكثر من 73 ألفا من أفراد العصابات المفترضين بموجب حالة طوارئ فرضت قبل نحو عامين.
وأودى عنف العصابات بنحو 120 ألف مدني خلال ثلاثة عقود، وفقا للحكومة التي تقول إن الجماعات الإجرامية كانت تسيطر على 80% من البلاد عندما تولى بوكيلة السلطة في عام 2019.
وسجن بوكيلة أكثر من 73 ألفا من أفراد العصابات المشتبه بهم بموجب حالة طوارئ ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأطلق سراح نحو سبعة آلاف شخص بريء بعد ذلك.
وبنى بوكيلة سجنا كبيرا يقول إنه الأكبر في القارة الأميركية، في امكانه استيعاب ما يصل إلى 40 ألفا ممن يشتبه بانتمائهم إلى عصابات. ويعتقل هؤلاء في ظروف قاسية تندد بها منظمات حقوقية.

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