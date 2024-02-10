تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب

(MENAFN
- Al-Anbaa) خفضت وكالة «موديز» الأميركية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة من A1 إلى A2 بسبب تأثير الحرب في قطاع غزة.
وقالت وكالة موديز في بيان إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بين ان «النزاع العسكري المستمر مع حركة حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل ويضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور».
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
كذلك خفضت «موديز» توقعاتها لديون إسرائيل إلى سلبية بسبب خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على طول الحدود الشمالية.
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