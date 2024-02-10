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تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خفضت وكالة «موديز» الأميركية التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة من A1 إلى A2 بسبب تأثير الحرب في قطاع غزة.
وقالت وكالة موديز في بيان إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بين ان «النزاع العسكري المستمر مع حركة حماس وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية لإسرائيل ويضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور».
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها إسرائيل تخفيضا في تصنيفها على المدى الطويل، وفقا لوكالة «بلومبرغ».
كذلك خفضت «موديز» توقعاتها لديون إسرائيل إلى سلبية بسبب خطر التصعيد مع حزب الله اللبناني على طول الحدود الشمالية.

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