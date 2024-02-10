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هاريس تعليقات المحقق الخاص حول ذاكرة بايدن ذات دوافع سياسية

2/10/2024 11:24:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شنَّ فريق الرئيس الأميركي جو بايدن هجوما مضادا ردا على التعليقات التي أطلقها المحقق الخاص روبرت هور حول صحة الرئيس العقلية، مشددين على أن هذه التعليقات «غير دقيقة» و«غير لائقة» و«ذات دوافع سياسية».
وانتقدت نائبة الرئيس كامالا هاريس تقرير المحقق الخاص في قضية احتفاظ بايدن بوثائق سرية، معتبرة أن هناك دوافع سياسية وراء التشكيك في عمر الرئيس وذاكرته.
وقالت هاريس عندما سئلت عن تقرير هور «من الواضح ان الطريقة التي وصف بها سلوك الرئيس بايدن في ذلك التقرير مغلوطة، ودوافعها سياسية».
وبرأ التقرير المذكور بايدن من سوء التعامل مع الوثائق السرية، لكنه وصف الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما، بأنه «رجل مسن حسن النية وذو ذاكرة ضعيفة».
وأضافت هاريس، التي كانت مدعية عامة، أن التعليقات حول صحة بايدن العقلية الواردة في التقرير، هي «بلا مسوغ وغير دقيقة وغير مناسبة».
ورد بايدن بغضب في خطاب مفاجئ من البيت الأبيض، على تقرير هور قائلا «ذاكرتي جيدة»، منتقدا المحقق الخاص لادعائه أن الرئيس الأميركي غير قادر حتى على تذكر تاريخ وفاة أحد أبنائه عام 2015.
ولاحقا، هاجمت الرئاسة الأميركية تقرير المحقق الخاص، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز في مؤتمر صحافي «عندما يكون الاستنتاج الحتمي أن الحقائق والأدلة لا تدعم أي اتهامات لا يبقى أمامك سوى أن تتساءل لماذا يستهلك هذا التقرير وقتا في توجيه انتقادات بلا مسوغ وغير مناسبة للرئيس؟».
من جهته، ندد السيناتور الديموقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان بعمل نفذه مدع عام «عينه الرئيس السابق دونالد ترامب» من أجل «تشويه سمعة بايدن».
في المقابل، قال ترامب أمام تجمع لأعضاء لوبي السلاح (الجمعية الوطنية للأسلحة إن.آر.إيه) في ولاية بنسلفانيا «لا أعتقد أنه (بايدن) يعلم أنه على قيد الحياة».

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