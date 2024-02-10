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أنصار عمران خان يحققون تقدما بالانتخابات الباكستانية وخصومه يحشدون لقطع الطريق عليه

2/10/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتجه أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان للحصول على أغلبية المقاعد بعد الانتخابات التشريعية. وبينما قد يتم استبعادهم من المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي، دعا قائد الجيش البلاد إلى «الانفصال عن سياسة الفوضى».
ونقل بيان نشر أمس عن قائد الجيش سيد عاصم منير قوله «بما أن شعب باكستان وضع ثقته في الدستور الباكستاني، فيتعين الآن على جميع الأحزاب السياسية أن تفعل الشيء نفسه من خلال إظهار النضج السياسي والوحدة».
وأضاف «الوطن بحاجة إلى أياد آمنة للخروج من سياسة الفوضى والاستقطاب».
وعلى الرغم من تعرض حركة الإنصاف الباكستانية، بزعامة عمران خان المسجون حاليا، لقمع شديد إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمتهم فاق التوقعات.
وحصل هؤلاء المرشحون الذين قدموا أنفسهم كمستقلين بعدما منعت الحركة من خوض الانتخابات، على 100 مقعد على الأقل (من بينها 89 مقعدا لموالين لخان)، وفقا لتعداد الأصوات الصادر أمس.
وبذلك، يتقدم المدعومون من حزب خان على حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة نواز شريف الذي فاز بـ 71 مقعدا. وحل حزب الشعب الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو زرداري في المركز الثالث، محققا أداء أفضل من المتوقع بحصوله على 54 مقعدا.
ونشر حزب رئيس الوزراء السابق أمس مقطع فيديو تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهر فيه وهو يعلن النصر.
ويظهر هذا الفيديو خان وهو يقول «أهنئكم جميعا على الفوز في انتخابات 2024»، مشيرا إلى أنه «وفقا لمصادر مستقلة، فزنا بـ 150 مقعدا في الجمعية الوطنية قبل أن يبدأ التلاعب (بالانتخابات)»، فيما كان لا يزال هناك 13 مقعدا من أصل 266 مقعدا لم تحسم نتيجتها. وفي حال فشلت الكتل الثلاث في الحصول على غالبية مطلقة، ينبغي على الفائز أن ينسج تحالفات، ما يعني أن كل الخيارات تبقى مفتوحة بالنسبة إلى تشكيل هذا الائتلاف. ولاتزال الرابطة الإسلامية الباكستانية في الموقع الأفضل للقيام بذلك.
وقال نواز شريف (74 عاما)، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، من مقر حزبه في لاهور، «ندعو الأحزاب الأخرى والمرشحين الفائزين للعمل معنا».
وحصل شريف على دعم الجيش عند عودته إلى باكستان في أكتوبر، بعد أربع سنوات في المنفى في لندن.
من جهتها، فازت الأحزاب الصغيرة بـ 27 مقعدا، من بينها 17 مقعدا للحركة القومية المتحدة. وإذا انضم نواب هذه الأحزاب إلى المستقلين، فمن الممكن أن يحصلوا على حصة من المقاعد السبعين المخصصة للنساء والأقليات الدينية، والتي تم تخصيصها بشكل تناسبي على أساس نتائج سابقة.
وفاز المرشحون المؤيدون لحركة «الإنصاف» بشكل رئيسي بمقاعد في معقلهم في إقليم بختونخوا، حيث قتل اثنان من أنصارهم وأصيب 24 آخرون في أعمال شغب مساء أمس الاول، في أول أعمال عنف تم الإبلاغ عنها بعد الانتخابات.
وقتل 16 شخصا الخميس خلال 61 هجوما مسجلا، وفقا لوزارة الداخلية. وفي اليوم السابق، قتل 28 شخصا في تفجيرين. وأسست حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية وحزب الشعب الباكستاني عائلتان سياسيتان تعتبران خصمين تقليديين، وتقاسم الحزبان السلطة مع الجيش على مدى عقود، وعملا معا كما شكلا حكومة ائتلافية بقيادة شهباز شريف، شقيق نواز، بعد الإطاحة بعمران خان من منصب رئيس الوزراء بموجب مذكرة بحجب الثقة في أبريل 2022. غير أن حزب الشعب الباكستاني نأى بنفسه عن حزب نواز شريف، منافسه التاريخي، خلال الحملة الانتخابية.
ويأتي ذلك فيما تحدثت مفوضية الانتخابات عن «مشاكل في الإنترنت» لتبرير بطء العملية، وازدادت الشكوك في صدقية الانتخابات بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.
كذلك، تخللت الحملة اتهامات بـ«التزوير قبل الانتخابات»، بموازاة تهميش عمران خان (71 عاما) الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والمحكوم عليه بثلاث عقوبات بالسجن.
في السياق، أعربت واشنطن ولندن عن «مخاوفهما» بشأن سير الانتخابات.

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