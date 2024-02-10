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((الجهاز المركزي)): إصدار 2160 ((ليسن)) جديداً لمقيمين بصورة غير قانونية في 2023

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امس إصدار 2160 رخصة قيادة جديدة (أول مرة) لمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2023 بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
وقال مدير إدارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان لـ «كونا» إنه تم تجديد 26437 رخصة قيادة خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2023.
وأفاد الفرحان بأن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد الرخص الصادرة لأول مرة خلال تلك الفترة بإجمالي 1268 رخصة تلتها محافظة العاصمة بإجمالي 322 رخصة ثم الفروانية بـ 283 رخصة والأحمدي بـ 207 رخص ومبارك الكبير بـ 50 رخصة وحولي بواقع 30 رخصة.
وأكد أن «الحصول على الرخص متيسر لمن يحملون بطاقات سارية المفعول ممن بلغوا سن 18 عاما»، مبينا أن «عملية إصدار رخص القيادة تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء (409 - 2011) الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية.
وأشاد الفرحان بالتعاون المستمر مع وزارة الداخلية بشأن إصدار وتجديد رخص القيادة الخاصة للمقيمين بصورة غير قانونية.

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