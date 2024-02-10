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((لوياك)) أطلقت حملتها السنوية للتبرع بالدم

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
أطلقت «لوياك» حملتها السنوية التاسعة للتبرع بالدم بعنوان «دمك أملهم»، برعاية البنك الأهلي الكويتي وبالتعاون مع «النجم الثلاثي» وفرق الدراجات النارية وبنك الدم المركزي في مجمع البوليفارد بحضور عضو مجلس إدارة «لوياك» فتوح الدلالي، والتي أكدت ان الحملة تهدف إلى إنقاذ حياة الغير، وتسليط الضوء على الفوائد التي تعود للمتبرع من خلال هذا العمل الإنساني النبيل وتوفير أكبر كمية من أكياس الدم. وقالت الدلالي: على مدى تسع سنوات كان المتوسط الذي يتم جمعه من 80 إلى 120 كيس دم، لافتة إلى السعي الى تغيير النظرة المجتمعية عن قائدي الدراجات وانهم سبب الحوادث بل على العكس هم السبب في إنقاذ روح إنسان محتاج الى الدم.
وأضافت: ما كانت هذه الفعالية لولا عمودان نتكأ عليهما وجناحان نحلق بهما لتحقيق هدفنا النبيل في جمع أكياس الدم التي يحتاج اليها بنك الدم، وهما البنك الأهلي الكويتي وشركة النجم الثلاثي فشكرا لها ودائما أحب ان أردد مقولة عندما يتسع المعنى يضيق الحرف، وأي اتساع في المعني من ان نتبرع بماء حياتنا لكي ننقذ إنسانا وخصوصا في هذه الأيام التي نرى فيها الدماء تسيل أنهارا رخيصة على أرض العزة في غزة. وأتمنى ان تذهب حصيلة هذه الفعالية إلى إخوتنا في غزة بعد ان ينتهي كابوس الحرب. وشكرت قائدي الدراجات على التزامهم مع «لوياك» على مدى 9 سنوات، متقدمة بالشكر لجميع المتبرعين ولمسؤولي بنك الدم الذين لا يألون جهدا في تسهيل مهمتنا، كما شكرت رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي والمدير التنفيذي لشركة النجم الثلاثي جعفر بهبهاني على التزامها وتسهيل مهمتنا ومشاركتنا في تغير النظرة السلبية لقائدي الدراجات وتركيز الضوء على الجانب الإنساني لديهم.
بدوره، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة صقر آل بن علي في البنك الأهلي الكويتي: يسعدنا استمرار الشراكة الوثيقة مع «لوياك» في دعم الحملة ضمن إطار مسؤوليتنا الاجتماعية، ورؤيتنا المشتركة لدعم المجتمع المحلي على جميع المستويات، وتأمين الاحتياجات الضرورية للحياة اليومية، مشيرا إلى إيمان البنك بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمحتاجين لنقل الدم، إلى جانب تعزيز التوعية بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في إنجاح هذه الفعاليات الهادفة.
وزاد: نشكر الإخوة في «لوياك» على جهودهم المتواصلة في إقامة هذه الحملة سنويا، وتأمين احتياجات بنك الدم المركزي للمساهمة في واحدة من أهم القضايا المجتمعية ألا وهي إنقاذ الأرواح والمساعدة على شفاء المرضى.

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