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وزيرة الأشغال تفقّدت مشروع مستشفى الولادة الجديد

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار زياراتها المستمرة لمشاريع الوزارة التنموية المختلفة، تفقدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان مراحل الإنجاز في مستشفى الولادة الجديد، وذلك خلال جولة ميدانية للمشروع الذي دخل مراحل التشييد النهائية ومن المقرر تسليمه قريبا، علما بأنه يعد أحد أكبر مشاريع الرعاية الصحية في المنطقة بطاقة استيعابية 789 سريرا.
وقامت المشعان بالاطلاع على العديد من مرافق المشروع المتطورة، بما في ذلك أقسام المرضى، وغرف الولادة، والمختبرات، ووحدة الأشعة المركزية، ومبنى العيادات الخارجية، وقاعة المحاضرات، وصيدلية العيادات الخارجية، وتم استكمال 99% من أعمال البناء، دون احتساب التشغيل والصيانة، ويتم الانتهاء حاليا من الأعمال المتبقية ضمن بنود عقد البناء بما في ذلك تجهيزات الأثاث وتركيب المعدات اللازمة.
وفي معرض تعقيبه على مستوى التقدم في تنفيذ المشروع، قال الرئيس التنفيذي في المكتب العربي م.طارق شعيب: إن مستشفى الولادة الجديد يعتبر واحدا من أكثر المشاريع الطبية تميزا وتطورا في المنطقة، كما يجمع بين القوة التشغيلية والتصميم المبتكر والعصري، ليكون صرحا حيويا وتحفة معمارية.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح المبنى الرئيسي لمستشفى الولادة الجديد قريبا، حيث يتكون من ثلاثة أبراج تضم مبنى المرضى المقيمين، ومبنى العيادات الخارجية، ومواقف السيارات ذات الأدوار المتعددة وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 789 سريرا، منها 460 جناحا خاصا للعناية بصحة الأمهات، و52 سريرا للعناية المركزة بالأمهات، بينما يتكون مبنى العيادات الخارجية من طابق أرضي وخمسة طوابق أخرى، مع سردابين مخصصين لمواقف السيارات بقدرة استيعاب لنحو 530 سيارة، إلى جانب قاعات المحاضرات والتدريب ومكاتب الشؤون الإدارية والمالية.

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