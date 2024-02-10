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توزيع 3767 قسيمة سكنية عبر 14 دفعة بالضاحية الرابعة في ((جنوب سعد العبدالله))

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن 262 قسيمة في قطعة 3 ضمن التوزيعة الرابعة عشرة للضاحية الرابعة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من قسائم 3767 قسيمة خلال فترة 3 شهور تقريبا، حيث أعلنت المؤسسة عن التوزيعة الأولى في 10 نوفمبر الماضي.
وقالت المصادر إن 3767 قسيمة في التوزيعات الـ 14 تضمنت ما يلي:
318 قسيمة للتوزيعة الأولى من الضاحية الرابعة في «جنوب سعد العبدالله»، وبلغ عدد قسائم التوزيعة الثانية 240 قسيمة والثالثة 254 والرابعة 300 والخامسة 258.
كما بلغ عدد قسائم التوزيعة السادسة 261 قسيمة والسابعة 304 والثامنة 275 والتاسعة 281 والعاشرة 254 والحادية عشرة 258 والثانية عشرة 258 والثالثة عشرة 244 قسيمة.
أما التوزيعة الرابعة عشر فبصدد أن تعلن عنها المؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة وعددها 262 قسيمة، ليصبح إجمالي عدد قسائم التوزيعات الـ 14 حوالي 3767 قسيمة.
ولفتت المصادر إلى ان مساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع، مشيرة إلى ان «السكنية» أعلنت مؤخرا عن توزيع الدفعة الثالثة عشرة من الضاحية الرابعة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، واشتملت على 244 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 26 أبريل 2005.

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