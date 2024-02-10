بالفيديو.. القائم بالأعمال اللبناني: الكويت بلد التعايش والمحبة ومنفتحة على كل الأديان

السفير البابوي: الحرب في غزة وصلت إلى مستوى كبير من الموت والدمار وندعو الله أن يتوقف جنونها

أسامة ديابوصف القائم بالأعمال اللبناني أحمد عرفة العلاقات مع الكويت بالقوية، وقال ان الكويت «بلد التعايش والمحبة والمنفتحة على كل الأديان».وأضاف عرفة خلال مشاركته في احتفال الجالية اللبنانية والرعية المارونية في الكويت بعيد شفيع الطائفة المارونية القديس مارون، والذي يصادف التاسع من فبراير من كل عام. «نحن شعب واحد ولدينا تاريخ مشترك ونظرة واحدة لمستقبلنا، والمارونية تعكس صورة لبنان وهي جزء من لبنان، هذا البلد الذي سيكون قادرا على تخطي الصعوبات».بدوره، شكر رئيس الاكليريكية البطريركية المارونية لمنطقة غزير في لبنان، خور اسقف جورج أبي سعد، ممثلا بطريرك انطاكيا وسائر المشرق الكاردينال بطرس الراعي، الكويت قيادة وشعبا على احتضانها للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا والذين يمارسون حريتهم الدينية بكل أمان، لافتا إلى انه شعر خلال هذه الأيام القليلة التي أمضاها في الكويت كما وانه في بيته الثاني.من ناحيته، قال السفير البابوي لدى البلاد يوجين نوجنت في كلمة أمام الحضور «أحمل تحيات البابا فرنسيس الذي يحتل مكانة خاصة جدا في قلبه وفي صلواته من أجل لبنان والشعب اللبناني، بما في ذلك المغتربون، ولجميع أبناء الكنيسة المارونية».وتابع «كشخص من أصول ايرلندية، أشعر أنني قريب جدا من الشعب اللبناني، والشعب السوري، والشعب الفلسطيني الحبيب الذي يعاني من هذه المعاناة التي لا تصدق في غزة خلال الأشهر الأربعة الماضية، خاصة النساء والأطفال، فهناك دائما شيء شيطاني في الحرب، لكن الحرب في غزة وصلت إلى مستوى آخر من حيث الموت والدمار، وندعو الله عز وجل إلى أن يتوقف جنون هذه الحرب».من جانبه، طلب رئيس مجلس الرعية المارونية جوزيف اسطفان من الحضور «الوقوف دقيقة صمت عن الأرواح البريئة التي سقطت وتسقط في الحرب الدائرة في فلسطين وفي لبنان والتي حقيقة تعدت فظاعتها كل ما يتحمله العقل البشري»، وشكر «الكويت اميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم الدائم إلى جانب لبنان، في كل الظروف التي مرت عليه».وبعدما شبه لبنان بـ جسم الانسان، مكوناته مجموعة من الحضارات، إن تعطل واحد منها او أصابه شائبة، أصيب هذا الجسم بالإرهاق ومرات عدة بالشلل»، شدد اسطفان على ان «لبنان بحدوده الحالية هو لكل اللبنانيين، واننا شعب واحد ينتمي إلى طوائف عدة ومذاهب تستطيع العيش معا، كما أن الموارنة يبقون أحد أهم أركان الكيان اللبناني القديم والحديث، ومن دونهم، لا يوجد لبنان الذي عرفناه ونعرفه».وتابع «وهذا ما تبناه الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالتعاون الوثيق مع البطريرك الراحل الكاردينال بطرس صفير وكان القرار حينها، أنه مهما تغيرت الديموغرافيا، فإن المناصفة بين المسيحيين والمسلمين تبقى هي الأساس، ومن خلال هذا الموقف، أصبح لدى غالبية اللبنانيين القناعة أنه ليس لدينا وطن بديل عن لبنان، ومهما اختلفنا تبقى المحافظة على هذا الوطن سرا مقدسا».