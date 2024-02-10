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إندونيسيو الكويت شاركوا بالانتخابات العامة

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أدلى مئات الاندونيسيين المقيمين في الكويت بأصواتهم في الانتخابات العامة التي جرت يوم الجمعة الماضي، في السفارة الاندونيسية من الساعة الثامنة صباحاً، واستمرت حتى الساعة السادسة مساء، بحضو السفيرة الاندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا، والتي كانت أول من أدلت بصوتها مع زوجها وابنتهما.
بدورها، أشادت رئيسة اللجنة المنظمة للانتخابات الاندونيسية في الكويت اوسرينيكيتا زوبونا بجهود ودعم السلطات الكويتية وكل الجهات المعنية في تيسير عملية الاقتراع. وأعربت في تصريحات للصحافيين عن سعادتها بالإقبال الكبير من قبل الجالية الاندونيسية على الانتخابات والمشاركة في تحديد مستقبل بلدهم.
ولفتت إلى أن الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة لاختيار أعضاء مجلس النواب الوطني، وأعضاء مجلس التمثيل الإقليمي ومجلس الشيوخ في اندونيسيا بلغوا 3630 منهم 1.189 ناخبا و2.441 ناخبة، مشيرة إلى أن عملية التصويت تسير بسلاسة وفي أجواء احتفالية. وفي جولة على بعض الذين أدلوا بأصواتهم، أجمع المقترعون على أنهم يريدون من خلال وجودهم في الكويت، أن يختاروا الشخص المناسب والقادة المناسبين لحكم بلادهم التي وصفوها بأنها «دولة غنية جداً»، لتحسينها ولجعلها دولة مزدهرة على غرار دول العالم المتقدّمة.

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