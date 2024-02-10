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((الإعلام)): ممارسة لتوفير خدمة الأرصاد الجوية

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الاعلام ممارسة لتوريد وتشغيل وصيانة وضمان اجهزة لتوفير خدمة الارصاد الجوية طبقا لشروط ومواصفات فنية.
وآخر موعد لتسليم العطاء 18 الجاري، وتعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا اليوم الاحد 11 الجاري في قاعة اجتماعات الوكيل المساعد لشؤون الهندسة في مجمع وزارة الاعلام، وذلك للرد عن الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة، ويستثنى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم شراء وثائق الممارسة.

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