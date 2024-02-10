((الإعلام)): ممارسة لتوفير خدمة الأرصاد الجوية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح وزارة الاعلام ممارسة لتوريد وتشغيل وصيانة وضمان اجهزة لتوفير خدمة الارصاد الجوية طبقا لشروط ومواصفات فنية.
وآخر موعد لتسليم العطاء 18 الجاري، وتعقد الوزارة اجتماعا تمهيديا اليوم الاحد 11 الجاري في قاعة اجتماعات الوكيل المساعد لشؤون الهندسة في مجمع وزارة الاعلام، وذلك للرد عن الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة، ويستثنى اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم شراء وثائق الممارسة.
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