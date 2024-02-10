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المشعان: ((أرجان رعاية)) يعتمد إستراتيجية مستقبلية للارتقاء بخدماته وتعزيز مكانته كبديل للعلاج بالخارج

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مستشفى أرجان رعاية التخصصي للتأهيل الطبي الشامل أمس عن الافتتاح الرسمي لقسم الأشعة التشخيصية الفريد من نوعه في الكويت بالتعاون مع «سيمنز»، والذي يضم أحدث أجهزة الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والسونار بالإضافة إلى جهاز قياس كثافة العظام.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان أن «ارجان رعاية» منذ تأسيسه حرص على اعتماد استراتيجية مستقبلية خاصة للارتقاء بخدماته وتطوير معداته والتوسع بالأقسام التي يحتويها بالتوازي مع مواكبة أحدث التطورات العالمية بالمجالات المختلفة للعلاج الطبيعي، بغية تعزيز مكانته محليا وإقليميا بصفته البديل المثالي للعلاج بالخارج للحالات التي تتطلب علاجا طبيا طبيعيا تأهيليا.
وأضاف المشعان في تصريح صحافي أن قسم الأشعة التشخيصية المتطور في «ارجان رعاية» يتميز بتقديم خدمات تشخيصية متكاملة بأحدث الأجهزة التي تسهم في تكوين صورة شاملة عن الحالة تدعم وضع خطة علاجية فعالة، لافتا إلى أن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قسم الأشعة ليست قاصرة على أطباء واختصاصيي ارجان رعاية بل يستطيع الأطباء والاختصاصيون خارج المستشفى الاستفادة منها وتحويل حالتهم لإجراء كل الفحوصات لدينا.
وشدد على الالتزام بتحقيق رؤية الشركة «الحياة كما تحبها» من خلال الريادة في قطاع خدمات الرعاية والتأهيل في الكويت، واعتماده مجموعة واسعة ومتنوعة من خيارات التأهيل والبرامج العلاجية المتكاملة والمتعددة التخصصات التي تتوافق مع أحدث الممارسات والبروتوكولات الدولية القائمة على الأدلة.
ويؤمن القائمون على مستشفى «ارجان رعاية» بمبدأ التكامل في خدمات الرعاية الطبية التي يقدمها، لذلك يتم الحرص على تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية في المستشفى ليحظى العملاء والمرضى بكل الخدمات في مكان واحد وهو ما يوفر الوقت والجهد على المريض وينعكس إيجابيا على فاعلية البرامج العلاجية لأرجان رعاية وإضافة إلى ما سبق ذكره يتميز «ارجان رعاية» باعتماده أيضا لمبدأ الخصوصية في تقديم خطط الرعاية والعلاج لكل حالة على حدة وفق المستويات العالمية من خلال الطواقم البشرية المتخصصة والتجهيزات المتطورة في المستشفى.
ويمتد مستشفى «ارجان رعاية» التخصصي الأول الطبيعي على مساحة 2000 متر مربع بموقع استراتيجي على شارع الخليج العربي في منطقة السالمية، حيث يتميز بتصميمه المعماري المستدام الذي يحاكي التفاصيل الدقيقة في الأبنية الخضراء الصديقة للبيئة، كما ينفرد بتقديم نهج فريد ومتكامل وشامل لخدمات الطب الطبيعي المتخصص وإعادة التأهيل في الكويت، من خلال مجموعة من الأقسام المتخصصة التي يديرها الكادر الطبي الخاص بشركة فاميد العالمية التي اشتهرت بدورها بتطوير نموذج أوروبي خاص ومبتكر لإدارة مرافق الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا، التي ترتكز إلى برنامج متوازن ودقيق لتبادل الخبرات والمعارف السريرية والأطباء الزائرين.
ويضم المستشفى نخبة متميزة من المختصين يقدمون خدماتهم بالاستعانة بـ 8 أحواض للعلاج المائي، وأكبر صالة ألعاب رياضية متقدمة ومتخصصة في إعادة التأهيل في المنطقة، علاوة على قسم متخصص مزود بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لإعادة التأهيل العصبي باستخدام آليات الروبوتات المتقدمة، وترتبط أقسام «ارجان رعاية» فيما بينها بشبكة رقمية معززة ببرنامج إداري متطور للتقييم المنتظم لفرق الإشراف والعمل الطبي المتعدد التخصصات.

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