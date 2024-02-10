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الدهيم: انطلاق معرض ((بازار)) 19 فبراير الجاري

2/10/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتوالى الاستعدادات لانطلاق أنشطة معرض «بازار» والذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية في مشرف خلال الفترة من 19 إلى 28 فبراير الجاري وتحتضن فعالياتها فوق مساحة 4000 متر مربع بالصالة الخارجية خيمة Ab والمجهزة بالكامل.
وبهذا الصدد، قالت باسمة الدهيم المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي إن المعرض يشهد تسابقا محموما من قبل الشركات العارضة لحجز منصاتها فيه، حيث ضمت قائمة المشاركين بالمعرض أكثر من 70 جهة تمثل شركات ومؤسسات جاءت لتعرض منتجاتها وبضائعها المتنوعة من مختلف بلدان العالم مثل جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعمان، واليمن والهند، وسورية وغيرها، ويحفل المعرض بأنشطة مهمة عديدة ويستهدف استقطاب شرائح مختلفة من الزبائن لإرضاء مختلف الأذواق بما يوفره من أجواء تسوق أسرية وبضائع مميزة، خاصة انه يتزامن مع موسم المخيمات ورحلات البر وحلول شهر رمضان المبارك.
وأشارت الدهيم إلى أن هذه الفترة تعد من أهم فترات مواسم التسوق، لافتة إلى أن المعرض يشكل فرصة مثالية لاقتناء مستلزمات جميع أفراد الأسرة من الملابس والسلع والمنتجات الاستهلاكية الخاصة برمضان من مواد غذائية وبهارات ومكسرات، وغيرها من المعروضات كالهدايا والشنط والأحذية، والمشغولات اليدوية والخزفيات والنحاسيات، إضافة إلى المحافظ الجلدية، والعطور، وأدوات التجميل والملابس والجلابيات «دراعات» والشيلات، والبخور، وإكسسوارات غرف النوم وغيرها.
ويشار إلى أن السوق الكويتية تعد من أكثر الأسواق نشاطا لمبيعات السلع التي تدخل في نطاق الهدايا، إذ ان الكويتيين من أكثر الشعوب حبا للتهادي على مدار العام، واختتمت داعية عملاء الشركة الكرام إلى اغتنام الفرصة بزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] والمسارعة بحجز منصاتها وأجنحتها، ولمتابعة المزيد من المعلومات وللتعرف على برامج وأنشطة وفعاليات الشركة.

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