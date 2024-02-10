((الأنباء)) تنشر الحلول والإنابات الوزارية في الحكومة

(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسوم بشأن الحلول والإنابات الوزارية.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: يحل نواب رئيس مجلس الوزراء حسب ترتيب كل منهم في مرسوم تشكيل الوزارة، بالإضافة إلى عمله، محل سمو رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه.
مادة ثانية: يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال من يتغيب منهم على النحو التالي:
1 - يقوم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة أثناء غيابه أو أثناء توليه منصب رئيس مجلس الوزراء خلال فترة الإنابة عن صاحب السمو الأمير.
2 - يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
3 - يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بأعمال وزير النفط أثناء غيابه.
4 - يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه.
5 - يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أثناء غيابه.
6 - يقوم وزير الإعلام والثقافة بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
7 - يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة أثناء غيابه.
8 - يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بأعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية أثناء غيابه.
9 - يقوم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أثناء غيابه.
10 - يقوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بأعمال وزير التجارة والصناعة أثناء غيابه.
11 - يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات أثناء غيابه.
12 - يقوم وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء غيابه.
13 - يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي أثناء غيابه.
14 - يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بأعمال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.
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