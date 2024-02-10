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العصيمي لـ ((الأنباء)): 60% نسبة إنجاز مشروع شارع الغوص حتى نهاية يناير 2024

2/10/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أكد مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء» ان نسبة إنجاز مشروع تطوير شارع الغوص المرحلة الثالثة حتى نهاية يناير 2024 تصل إلى 59.2% أو ما يقارب 60%.
وأضاف العصيمي أن تاريخ إنهاء الأعمال التعاقدي هو 8 يونيو 2024 وفقا للمدة التعاقدية التي بلغ 1095 يوما.
وأوضح أن أعمال المشروع تبدأ من الدائري السابع إلى طريق الفحيحيل الأحمدي وذلك بطول 10.5 كيلومترات، مشيرا إلى ان هذه المرحلة تتضمن إجمالي أطوال طرق تبلغ 63 كم بعدد 6 حارات في الاتجاهين، وإنشاء 3 جسور علوية بعرض 3 حارات في الاتجاهين، وإنشاء وتطوير 3 دوارات سطحية أسفل الجسور العلوية، وتطوير عدد دوارين سطحيين، وإنشاء 3 جسور مشاة.

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