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بوحمدان: دور مهم للحضانات في تعزيز قدرات الأطفال

2/10/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صرحت المدير التنفيذي لمجموعة حضانات المستقبل باسمة بوحمدان خلال مشاركتها في المعرض الذي أقيم للمدارس والحضانات في أرض المعارض بأن دور الحضانات «مهم» في تحفيز الطفل ومساعدته على تعزيز نموه وقدراته من خلال التفاعل مع رفاقه وتكوين صداقات معهم، إضافة إلى المهمة الأساسية وهي التعليم.
وأضافت ان هدف مجموعة حضانات المستقبل زيادة خبرات الطفل من جميع النواحي من خلال الأنشطة على اختلافها التي تساعده على اكتشافات جديدة وعلى تنمية اهتماماته وتطويرها، كما أنها تقوم بتوفير نظام «يومي» للطفل، وذلك بتحديد أوقات الوجبات والقيلولة والأنشطة الداخلية والخارجية، وهذا ما يعطيهم الثقة والأمان والقدرة على التحكم بمشاعرهم.
وذكرت أن مجموعة حضانات المستقبل تتألف من 3 أفرع، 2 منها في القادسية، وثالث في الشعب السكني تضم فريقا من المدرسات والممرضات على مستوى عال من الكفاءة ويتمتعن بخبرة واسعة لعدة سنوات.

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