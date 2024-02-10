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((الكويت للعلوم والتكنولوجيا)) توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات

2/10/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وفدا من المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات لتوقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين في مجال البحث العلمي، واستقبل رئيس الكلية البروفيسور خالد البقاعين الوفد الكوري من معهد العلوم وتكنولوجيا المعلومات والسفارة الكورية وعلى رأسهم د.كيم جايسو رئيس المعهد.
وجاءت الزيارة لتوقيع مذكرة التفاهم على ضوء العلاقات التي ربطت كلا المؤسستين في العام السابق وتوسع الأمور المشتركة في مجال البحوث العلمية، كما شملت الزيارة التعرف على مرافق البحث العلمي المتطورة في الجامعة والمختبرات المجهزة التي تميزت بها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا منذ نشأتها وحتى الآن.
يذكر أن المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات هو معهد أبحاث رائد في مجال المعلومات العلمية والتكنولوجية، وهو يقود العلوم المفتوحة القائمة على البنية التحتية للعلوم والتكنولوجيا، ويقود ابتكار البحث والتطوير الرقمي ومحركات النمو الجديدة باستخدام تكنولوجيا الحوسبة الفائقة وتحليل البيانات ذات المستوى العالمي.
ورحب البروفيسور البقاعين بالوفد الكوري، معربا عن سعادته بهذا التوقيع والذي جاء بعد زيارة وفد المعهد الكوري لكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في العام الماضي والتي تم فيها تحديد أوجه التعاون العلمي بين كلا المؤسستين، وعلى إثر هذه الزيارة تم تشكيل أساس مشترك يربط بين المؤسستين للبدء في العمل العلمي.
وألقى البقاعين كلمة ترحيبية بالوفد وبحضور الهيئة التدريسية في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وجاء في كلمته تشجيعا للهيئة الأكاديمية للتعاون مع الباحثين الكوريين، مؤكدا أن تميز كلية الكوريت للعلوم والتكنولوجيا في مجال البحوث العلمية قد خلق تعاونات محلية وعالمية مع العديد من الجهات وأنها خطوة رائدة بأن تتوسع الجامعة في تعاونها الدولي.
وقام رئيس المعهد الكوري للعلوم وتكنولوجيا المعلومات د.كيم جايسو بالترحيب بالحضور وإعطائهم نبذة عن المعهد الكوري.

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