اليحيا تلقى اتصالاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري للتهنئة بتعيينه في منصبه

(MENAFN
- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر الشقيقة سلطان المريخي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل الوثيق بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز التعاون الثنائي ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ولاية بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف الكويت الرافض للعنف والإرهاب، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستــان الإسلاميــة الصديقة ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
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