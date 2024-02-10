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اليحيا تلقى اتصالاً من وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري للتهنئة بتعيينه في منصبه

2/10/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تلقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر الشقيقة سلطان المريخي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، معربا عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله والتطلع للعمل الوثيق بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يعزز التعاون الثنائي ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها ولاية بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف الكويت الرافض للعنف والإرهاب، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية باكستــان الإسلاميــة الصديقة ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.

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