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مصدر في ((الشؤون)) لـ ((الأنباء)): الوزارة شارفت على الانتهاء من التقييم السنوي للموظفين

2/10/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر في وزارة الشؤون، عن أن الوزارة ممثلة في إدارة الشؤون الإدارية بقطاع الشؤون المالية والإدارية، شارفت على الانتهاء من إجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات، والتي تمت عبر النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية لإنجاز تقييم الموظف الخاصة بالحضور والانصراف.
وأشار المصدر إلى أن التقييم تم وفق قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70%‎ للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30% للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.
وأشار المصدر إلى أن نحو 7 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات خضعوا للتقييم وفق تعميم ديوان الخدمة المدنية.
وتوقع المصدر أن يتم صرف مكافآت الأعمال الممتـازة للموظفـــــين الحاصلين على تقييم سنوي «ممتاز»، إضافة إلى الترقيات بالاختيار التي تتم وفقا لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة بعد فرز مستحقيهــــا والتأكـــد مـــن سلامـــة الإجراءات المتبعة وأحقيــــة الموظفـــين لهـــا.

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