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برونزيتان للكويت في ((عربية الشراع))

2/10/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت أمس السبت منافسات البطولة العربية للشراع 2024 التي نظمها النادي البحري الكويتي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع، حيث تواصلت المنافسات على مدار 5 أيام، وشهدت تحقيق لاعبة منتخبنا أمينة شاه المركز الثالث بفئة (ألكا 6) للبنات ولاعبنا سعود المسعود المركز الثالث أيضا بفئة (ألكا 6) للشباب.
وشهدت فعاليات البطولة أمس الأول زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر مضمار المنافسات على ساحل المسيلة، حيث كان في استقباله رئيس اللجنة المنظمة خالد الفودري ومساعده محمود أبو القاسم إلى جانب رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد الشيخ خليفة آل خليفة، والأمين العام سعيد زاده، وعدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة، حيث أعرب الشيخ فهد عن اعتزازه بالحضور العربي الكبير والمميز للبطولة، وبوجود رئيس الاتحاد العربي للشراع وأعضاء اللجنة التنفيذية، مؤكدا حرص الكويت الدائم على احتضان البطولات الخليجية والعربية، واهتمامها الكبير برياضة الشراع، وبدعم النادي البحري الرياضي الكويتي لجهوده الكبيرة في الرياضات البحرية.
في غضون ذلك، عقد الاتحاد العربي للشراع أمس الأول اجتماعا للجنة التنفيذية، حيث تناول الاجتماع دراسة توصيات اللجنة ولجانها المعاونة ومشروع الميزانية، واستعراض خطة العمل المقترحة وما يتعلق بسداد الرسوم، وما يستجد من أعمال.

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