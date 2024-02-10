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إطلاق كأس أطفال فلسطين بـ ((الميني قول)) 14 الجاري

2/10/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس أطفال فلسطين بـ «الميني قول» التي ستقام بالفترة من 14 ولغاية 17 الجاري مؤتمرا صحافيا الساعة 7 مساء الاثنين في مقر جمعية الثقافة الاجتماعية بالكويت.
وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن برنامج البطولة والفرق المشاركة والجهات الداعمة وجوائز الفرق الفائزة.
وتلاقي رياضة الـ «ميني قول»، وهي كويتية المنشأ وحديثة التأسيس، شغفا كبيرا في الوسطين الرياضي والشبابي، ومازالت لجنة اللعبة تبذل كل جهودها لنشرها بين جميع فئات المجتمع، حيث يتوقع أن تحظى بطولة كأس أطفال فلسطين باهتمام ومتابعة جماهيرية وإعلامية.
وتم اعتماد لعبة الـ «ميني قول» رسميا من اللجنة الأولمبية الكويتية عام 2020، وتلعب بواسطة 4 لاعبين لكل فريق، مع لاعبين احتياطيين دون وجود حارس مرمى، ويبلغ طول الملعب 30م بعرض 15م، فيما يبلغ طول خط المرمى وارتفاعه مترا واحدا.
وتتكون المباراة من شوطين كل واحد عشر دقائق، ويسمح بإجراء عدد غير محدود من التغييرات، إضافة إلى بعض القوانين الخاصة.

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