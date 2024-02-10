Sunday, 11 February 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ميشا لـ ((الأنباء)): تفوقنا على التضامن.. و((الأصفر)) فريق متكامل

2/10/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا سعادته بتأهل «السماوي» إلى المباراة النهائية لكأس سمو الأمير بعد تغلبه على التضامن 3-0 في مواجهة الدور قبل النهائي التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.

وأكد ميشا أن جميع لاعبي الفريق قدموا أداء متكاملا خلال شوطي المباراة، وقال لـ «الأنباء»: لم نعط أي فرصة حقيقية للخصم، وكان هدفنا التسجيل في الشوط الأول، رغم معرفتنا المسبقة بلجوء التضامن إلى الدفاع، واعتماده على الهجمات المرتدة، لكن صلابة الدفاع ونجاعة الهجوم كانتا حاسمتين في الخروج متقدمين بهدف نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا صبورين جدا، وكان للاعبين الاحتياط دور مهم وحاسم في ترجيح كفة السالمية، وتحقيق هدفنا بالتأهل للمباراة النهائية بجدارة.

وأشار إلى أن الحديث عن مواجهة القادسية في نهائي «أغلى الكؤوس» يعد مبكرا من الناحية الفنية، مضيفا: شاهدت مباراة العربي والقادسية، والأخير يملك مجموعة متميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، ويقدمون أداء جيدا على المستويين الفردي والجماعي، لكن تبقى الحظوظ متساوية بين الفريقين، كما أن لاعبي السالمية يملكون الجودة الفنية نفسها، وعامة لدينا الوقت الكافي لتحليل الخصم فنيا.

وذكر ميشا أن استضافة الشباب مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري زين للدرجة الممتازة ستكون صعبة على «السماوي»، وقال: ستكون هناك عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق، لأسباب عدة، وسيكون هناك دور للاعبين الذين لم يشاركوا أمام خيطان، وكاظمة، والتضامن، خاصة أنهم أظهروا جاهزية عالية في الأيام الماضية، لافتا إلى أن الفوز في المباراة من شأنه أن يضمن للفريق مقعده ضمن الـ 6 الكبار في الدوري.

MENAFN10022024000130011022ID1107836995

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث