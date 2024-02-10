ميشا لـ ((الأنباء)): تفوقنا على التضامن.. و((الأصفر)) فريق متكامل

MENAFN - Al-Anbaa) هادي العنزيأبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية الكرواتي انتي ميشا سعادته بتأهل «السماوي» إلى المباراة النهائية لكأس سمو الأمير بعد تغلبه على التضامن 3-0 في مواجهة الدور قبل النهائي التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر.

وأكد ميشا أن جميع لاعبي الفريق قدموا أداء متكاملا خلال شوطي المباراة، وقال لـ «الأنباء»: لم نعط أي فرصة حقيقية للخصم، وكان هدفنا التسجيل في الشوط الأول، رغم معرفتنا المسبقة بلجوء التضامن إلى الدفاع، واعتماده على الهجمات المرتدة، لكن صلابة الدفاع ونجاعة الهجوم كانتا حاسمتين في الخروج متقدمين بهدف نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كنا صبورين جدا، وكان للاعبين الاحتياط دور مهم وحاسم في ترجيح كفة السالمية، وتحقيق هدفنا بالتأهل للمباراة النهائية بجدارة.

وأشار إلى أن الحديث عن مواجهة القادسية في نهائي «أغلى الكؤوس» يعد مبكرا من الناحية الفنية، مضيفا: شاهدت مباراة العربي والقادسية، والأخير يملك مجموعة متميزة من اللاعبين في مختلف المراكز، ويقدمون أداء جيدا على المستويين الفردي والجماعي، لكن تبقى الحظوظ متساوية بين الفريقين، كما أن لاعبي السالمية يملكون الجودة الفنية نفسها، وعامة لدينا الوقت الكافي لتحليل الخصم فنيا.

وذكر ميشا أن استضافة الشباب مساء غد الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 15 لدوري زين للدرجة الممتازة ستكون صعبة على «السماوي»، وقال: ستكون هناك عدة تغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق، لأسباب عدة، وسيكون هناك دور للاعبين الذين لم يشاركوا أمام خيطان، وكاظمة، والتضامن، خاصة أنهم أظهروا جاهزية عالية في الأيام الماضية، لافتا إلى أن الفوز في المباراة من شأنه أن يضمن للفريق مقعده ضمن الـ 6 الكبار في الدوري.