Sunday, 11 February 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فضية للكويت في ختام ((عربية الشراع))

2/10/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسدل أمس الستار عن البطولة العربية للشراع 2024 التي نظمتها لجنة الشراع التجديف والكاياك والكايت بورد في النادي البحري الرياضي الكويتي تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة والاتحاد العربي للشراع، حيث أقيم حفل الختام في مقر النادي بالسالمية بحضور مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس الاتحاد العربي للشراع خليفة بن عبدالله آل خليفة ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد وعدد من السفراء وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشراع والوفود المشاركة
وسبق الحفل رفع علم الكويت في ساحل النادي من قبل شباب الرياضات البحرية المختلفة وأبطال العالم للدراجات المائية، وذلك في إطار احتفال النادي بالأعياد الوطنية، أعقب ذلك الحفل الختامي للبطولة الذي استهل بكلمة لأمين السر العام في النادي ورئيس اللجنة المنظمة خالد الفودري وكلمة للاعب عبدالله الجناحي من البحرين، ثم تم تكريم حكام البطولة والجهات الراعية، ومن ثم تتويج الفائزين في البطولة والتي جاءت نتائجها على النحو التالي.
٭ فئة الأوبتمست العام: الأول خليفة الرميثي من الإمارات، والثانية ملك الدوسري من البحرين، والثالث تميم سليمان من عمان.
٭ فئة الأوبتمست للبنات: الأولى ملك الدوسري من البحرين، والثانية ميار فايز من ليبيا.
٭ فئة الأوبتمست جونير: الأول خليفة الرميثي من الإمارات، والثاني مواطنه عبدالرحمن البحري، والثالث عبدالله صادق من البحرين.
٭ فئة ألكا 6 للشباب: الأول المعتصم حمود من عمان، والثاني داود عبدالله من البحرين، والثالث سعود المسعود من الكويت.
٭ فئة ألكا 6 للبنات: الأولى ضحى البشر من الإمارات، والثانية أمينة شاه من الكويت، والثالثة إيناس قماطي من تونس.
٭ فئة ألكا 7: الأول عبدالله الجناحي من البحرين، والثاني حسين الجابري من عمان، والثالث حمزة العلي من الإمارات.

MENAFN10022024000130011022ID1107836994

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث