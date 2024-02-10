تجربة ثانية لـ ((الصالات)) أمام المجر اليوم

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات نظيره المجري عند الساعة الـ7:15 مساء اليوم في صالة نادي الكويت، وذلك في مباراة دولية ودية تأتي ضمن استعدادات «الأزرق» لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل المقبل. ولعب منتخبنا مع المجر أول من أمس في المباراة الأولى التي انتهت بخسارة «الأزرق» 1-2. وسجل هدف منتخبنا الوحيد عمر المنصور. وتعد مباراة اليوم الودية الرابعة التي يخوضها «الأزرق» في التوقف الحالي بعدما التقى طاجيكستان مرتين الأسبوع الماضي، حيث تعادل معه 3-3 في الأولى وفاز 4-2 في الثانية.
وقام مدرب منتخبنا، الإيراني محمد ناظم الشريعة، بالدفع بالعديد من اللاعبين في المباريات الثلاث التي خاضها، وذلك في سبيل منح الثقة لبعض اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم حديثا في قائمة «الأزرق». ومن المقرر أن يبدأ منتخبنا استعداداته الأخيرة لنهائيات كأس آسيا في أوائل مارس المقبل حتى موعد التوجه إلى تايلند للمشاركة في البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم المقررة إقامتها في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.
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