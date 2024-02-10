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تجربة ثانية لـ ((الصالات)) أمام المجر اليوم

2/10/2024 11:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
يلتقي منتخبنا الوطني لكرة الصالات نظيره المجري عند الساعة الـ7:15 مساء اليوم في صالة نادي الكويت، وذلك في مباراة دولية ودية تأتي ضمن استعدادات «الأزرق» لخوض نهائيات كأس آسيا المقررة في تايلند خلال الفترة من 17 حتى 28 أبريل المقبل. ولعب منتخبنا مع المجر أول من أمس في المباراة الأولى التي انتهت بخسارة «الأزرق» 1-2. وسجل هدف منتخبنا الوحيد عمر المنصور. وتعد مباراة اليوم الودية الرابعة التي يخوضها «الأزرق» في التوقف الحالي بعدما التقى طاجيكستان مرتين الأسبوع الماضي، حيث تعادل معه 3-3 في الأولى وفاز 4-2 في الثانية.

وقام مدرب منتخبنا، الإيراني محمد ناظم الشريعة، بالدفع بالعديد من اللاعبين في المباريات الثلاث التي خاضها، وذلك في سبيل منح الثقة لبعض اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم حديثا في قائمة «الأزرق». ومن المقرر أن يبدأ منتخبنا استعداداته الأخيرة لنهائيات كأس آسيا في أوائل مارس المقبل حتى موعد التوجه إلى تايلند للمشاركة في البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم المقررة إقامتها في أوزبكستان خلال سبتمبر المقبل.

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