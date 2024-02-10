القادسية طوى صفحة ((الديربي)) ويستعد لـ ((الأبيض))

MENAFN - Al-Anbaa) مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسمطوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صفحة الانتصار على العربي في نصف نهائي كأس سمو الأمير، ووجه تركيزه صوب مواجهة الكويت في الجولة الـ 15 من دوري زين للدرجة الممتازة الثلاثاء المقبل، والتي قد تمنح الأصفر صدارة الدوري حال فوزه على الأبيض وتعثر العربي غدا أمام الجهراء بالتعادل أو الخسارة، لذلك سيقاتل لاعبو القادسية لضرب عصفورين بحجر واحد في هذه الجولة وهما عدم إفساد فرحة بلوغ نهائي بطولة كأس سمو الأمير وكذلك عدم منح الكويت أي فرصة للابتعاد عنه بالصدارة، لذلك سيكون الفوز مميزا والتعادل مقنعا.ويحاول الأصفر تجهيز مصابيه ومنهم فيصل الشطي الذي لن يتمكن من اللحاق بالمباراة بشكل شبه مؤكد، كما سينتظم الفريق في معسكر داخلي بأحد الفنادق، وهو إجراء اتبعه الأصفر منذ بداية الموسم وقبل كل مباراة.من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة القادسية الشيخ فهد طلال الفهد، أن الفريق كسب معركة وليس الحرب لأنه لم يحقق البطولة بعد، مشيرا إلى أن الأصفر حقق الفوز على فريق كبير ومهما تكلمنا عنه فلن نوفيه حقه، لكن في المباراة كان الأصفر الأكثر سيطرة حتى طرد المدافع خالد صباح الذي أتمنى من الجماهير عدم القسوة عليه، لافتا إلى أن القادسية والسالمية «فائزان» بكل الأحوال، برعاية وحضور سمو الأمير للمباراة النهائية. وأشاد بالجهازين الإداري والفني واللاعبين والجماهير الوفية التي وقفت إلى جانب الفريق وآمنت بأنه فريق بطولات.من جانبه، قال مدرب القادسية د.محمد المشعان إن الجماهير هي السبب الرئيس في الفوز، خصوصا أنها ساهمت في رفع الروح المعنوية للاعبين بعد حالة الطرد، مشيرا إلى أن اللاعب خالد إبراهيم تحامل على نفسه رغم الإصابة وشارك وهذه روح لاعبي الأصفر.وأكد أن القادسية قدم مباراة مثالية حتى حالة طرد خالد صباح، وكان من المفترض أن نخرج بنتيجة أكثر من هدفين، موضحا أن الفريق تعامل بذكاء مع حالة الطرد، وأن المعسكر الخارجي قبل استئناف النشاط أثبت نجاحه بإشراك عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا سابقا.إلى ذلك، قال المنسق الإعلامي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل عقب مباراة الديربي، إننا نقدم التهنئة لنادي القادسية وجماهيره، وحظا أوفر لفريقنا.

وأضاف أن لاعبينا اجتهدوا وبذلوا المجهود، وقد تغيرت قراءة المدرب أثناء المباراة وأثمرت تحسن الأداء تدريجيا والسيطرة الميدانية في الشوط الثاني، لكن تبقى الكرة أهدافا وهي أحيانا لا تخدم الفريق ولا تكون معه وهذا ما حصل وأعتقد انه كان يوم القادسية.وقال العبكل: «يكفي ان الروح والإصرار كانا موجودين خاصة في الشوط الثاني فقد فعلنا كل شيء إلا تسجيل الهدف الثاني لكنها مكتوبة للقادسية. وأيضا نهنئ ونبارك لفريق السالمية تأهله للنهائي.من جانبه، قال اللاعب علي خلف: إننا دخلنا المباراة في غياب التركيز، وقد شهد القادسية تطورا ملحوظا مع جهازه الفني الجديد، وكان في قمة تركيزه ونجح في تسجيل هدفين متتاليين أربكا حساباتنا وأدى ذلك إلى توتر فريقنا.ولفت إلى ان الحال تغير في الشوط الثاني برغبة منا في العودة خصوصا بعد طرد لاعب القادسية خالد صباح فسيطرنا على المباراة وسجلنا هدفا لكن مع الأسف أضعنا أهدافا أخرى، ما ساهم في انتهاء المباراة لمصلحة القادسية.