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الفحيحيل يهزم التضامن بانطلاق دوري اليد

2/10/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز فريق كرة اليد بنادي الفحيحيل على التضامن 28-14 في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري وبذلك كسب أول نقطتين في مشواره بينما بقي التضامن دون نقاط.
إلى ذلك، تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم اليوم إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري العام لكرة اليد، حيث يلتقي الساحل مع خيطان في الـ 5:00 بينما يواجه القرين برقان في الـ 7:00، وكانت البطولة قد انطلقت مساء أمس.
ويسعى الساحل مع عودته لمنافسات الدوري بعد غياب الموسم الماضي إلى الظهور بصورة مغايرة عن تلك التي رافقته في مشواره بالسنوات الماضية. وفي المقابل، فإن خيطان فريق متجدد يتطلع لإثبات تطوره في الفترة الأخيرة ورفع مستواه الفني. أما لقاء القرين وبرقان فيعتبر من مواجهات الكبار، وكان القرين يصارع للعودة إلى مستواه المعهود في الموسم الماضي عبر التعاقد مع محترفين جدد، في حين أن برقان تطور بصورة ملحوظة في الموسمين الماضيين.
إلى ذلك، فاز كاظمة على القرين 27-20 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صال الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية ضمن الجولة الأخيرة من دوري تحت 19 سنة للشباب، وبذلك يتعادل الفريقان بعدد النقاط مع نهاية البطولة وحسب لوائح الاتحاد سيتم تحديد موعد لإقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري لاحقا.

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