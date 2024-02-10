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4 ميداليات لـ ((الفتاة)) في ((الشارقة))

2/10/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت لاعبات نادي الفتاة أول من أمس 4 ميداليات متنوعة ضمن منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 بنسختها السابعة المقامة في إمارة الشارقة.
ونالت اللاعبة سلامة السلطان ذهبية لعبة الكاراتيه تحت وزن 50 كيلوغراما، واللاعبة دلال السعيد برونزية منافسات الكاتا فردي، فيما نالت أسرار الجاسم برونزية مسابقة كوميتيه للكراتيه تحت وزن 61 كيلوغراما.

كما حصل فريق الكاتا جماعي المكون من دلال السعيد وأسرار الجاسم وسلامة السلطان ولجين السلطان على المركز الثاني والميدالية الفضية. وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة نادي الفتاة فضيلة الشويلان عن سعادتها وفخرها بأداء اللاعبات وتمكنهن من نيل الميداليات. وقالت إن حصول النادي على تلك الميداليات المتنوعة يعكس تميز الرياضيات الكويتيات والإصرار الكبير الذي قدمنه خلال المنافسات.

وانطلقت النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 في إمارة الشارقة في الثاني من فبراير الجاري بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 الجاري. وتشارك الكويت في البطولة بثلاثة فرق هي أندية سلوى والفتاة والرماية، إذ تشارك في سبع ألعاب هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكاراتيه والرماية و«القوس والسهم».

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