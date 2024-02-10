((طائرة)) الكويت لنهائي ((غرب آسيا))

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز الكويت على العربي القطري بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الدور نصف نهائي من بطولة غرب آسيا للاندية بنسختها الثانية، وبذلك يتأهل «الأبيض» إلى المباراة النهائية وملاقاة الريان القطري غدا.
وهي المرة الثانية تواليا التي يلتقي فيها الطرفان على لقب البطولة، حيث فاز الريان في النسخة الاولى من البطولة.وجاء تأهل الكويت بعد تغلبه على القادسية 3-0 مساء أمس الأول في الدور ربع نهائي، ومن ثم تجاوز عقبة العربي القطري، ليجتمع «العميد» بالريان في الـ 7 مساء غد على صالة مجمع صحار الرياضي في عمان محل اقامة البطولة.
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