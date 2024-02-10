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((طائرة)) الكويت لنهائي ((غرب آسيا))

2/10/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
فاز الكويت على العربي القطري بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الدور نصف نهائي من بطولة غرب آسيا للاندية بنسختها الثانية، وبذلك يتأهل «الأبيض» إلى المباراة النهائية وملاقاة الريان القطري غدا.
وهي المرة الثانية تواليا التي يلتقي فيها الطرفان على لقب البطولة، حيث فاز الريان في النسخة الاولى من البطولة.وجاء تأهل الكويت بعد تغلبه على القادسية 3-0 مساء أمس الأول في الدور ربع نهائي، ومن ثم تجاوز عقبة العربي القطري، ليجتمع «العميد» بالريان في الـ 7 مساء غد على صالة مجمع صحار الرياضي في عمان محل اقامة البطولة.

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