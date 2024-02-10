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((الممتاز)) يعاود منافساته.. والنصر يستضيف الفحيحيل

2/10/2024 11:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
تستأنف منافسات دوري زين الممتاز اليوم بعد توقف لمدة شهر، بإقامة مباراة واحدة في انطلاق الجولة 15 تجمع النصر صاحب المركز الرابع برصيد 21 نقطة مع الفحيحيل السابع بـ 15 نقطة على ملعب علي صباح السالم في الـ ٦ مساء. ويتصدر الكويت والعربي المسابقة قبل التوقف بـ 33 نقطة لكل منهما، ويأتي القادسية ثالثا بـ 32 نقطة.
ويدخل النصر المباراة من أجل الاقتراب من فرق المقدمة وتعويض خسارة آخر مباراة له في الدوري أمام القادسية بعدما قدم مستوى جيدا، وكان ندا لخصمه وخسر بصعوبة، ولم يوفق «العنابي» أيضا في بطولة كأس سمو الأمير رغم قدرته على المنافسة، وخرج على يد العربي، غير أن لاعبه الجزائري أيمن لقجع سجل هدفا جميلا من أجمل أهداف الموسم الحالي.
أما الفحيحيل فقد خسر أيضا آخر مباراة له في الدوري من العربي 1-2 بعدما كان قريبا من التعادل، ولم يتمكن أيضا من الاستمرارية في كأس سمو الأمير بعد خسارته من القادسية، ويسعى مدرب «الأحمر» فراس الخطيب إلى تحقيق الفوز والدخول في دائرة المراكز الآمنة معتمدا على خبرة وتجانس لاعبيه، ومن المتوقع ألا تخلو المواجهة بين الطرفين من الأهداف.

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