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أفراح آل عماره

2/10/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل علي ومحمد وعبدالله حمد علي آل عماره العجمي بزفاف ابنهم خالد محمد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الـــذين قــدموا المباركة والتهاني بالمــــنــاسـبـة السعيدة.
ألف مبروك.


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