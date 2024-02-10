أفراح آل عماره

أفراح آل عماره
التاريخ
2/10/2024 11:24:17 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل علي ومحمد وعبدالله حمد علي آل عماره العجمي بزفاف ابنهم خالد محمد بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الـــذين قــدموا المباركة والتهاني بالمــــنــاسـبـة السعيدة.
ألف مبروك.
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