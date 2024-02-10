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بنك برقان يُعيد إحياء الزمن الجميل بتقديم نسخة جديدة من ((السندباد البحري))

2/10/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفالا بالأعياد الوطنية، أعلن بنك برقان أنه سيعيد إحياء الزمن الجميل من خلال تقديم مسرحية «السندباد البحري» بحلة جديدة، بعد أن باتت المسرحية أيقونة كويتية ثقافية ترسخت قيمتها الاجتماعية ومعانيها الوطنية على مر الأجيال، علما أن أول عرض لهذه المسرحية التراثية المخصصة للأطفال كان في العام 1978، وقدمها نخبة من الفنانين، مثل الفنان القدير عبدالرحمن العقل، استقلال أحمد، خالد العبيد، هدى حسين، رجاء محمد، محمد السريع، محمد المسباح.
وسوف تقام عروض المسرحية بين 13 و20 الجاري، على مسرح الدسمة الذي يتميز بطاقة استيعابية تصل إلى 500 شخص في العرض الواحد، وتعتبر هذه الخطوة جزءا من استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية الاجتماعية وجهوده الدؤوبة للحفاظ على التراث الثقافي الكويتي وتقديمه بصورة ممتعة وجاذبة لمختلف شرائح المجتمع.
وتعليقا على هذا الإنتاج المسرحي الضخم، قالت حصة حسين النجادة، مدير أول - الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان: تذكرنا الأعياد الوطنية كل عام بما تربى عليه أهل الكويت من مبادئ راسخة وقيم نبيلة، وفي هذا العام، يسعدنا إعادة إحياء الزمن الجميل من خلال تقديم هذا العمل الفني بنسخته الجديدة بالتعاون مع شركة ترند برودكشن، حيث كان ومازال أيقونة فنية ألهمت العديد من الأجيال وعلمتهم دروسا قيمة في الحياة، وتعتبر مسرحية «السندباد البحري» أكثر من مجرد عمل فني موجه للأطفال، إذ تمثل أيضا رمزا للفخر بالتراث ورابطا قويا بالوطن مهما ابتعدت المسافات.
وأضافت النجادة: إن بنك برقان يسعى من خلال هذا العمل المسرحي الضخم إلى دعم وتشجيع الطاقات الشبابية الكويتية وإبراز مواهبهم انطلاقا من إيمانه بقدراتهم في إنجاح أي عمل وتقديمه بشكل مختلف ومميز، وذلك في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية.
من جانبه، قال المخرج بدر الشعيبي: يسعدنا التعاون مع بنك برقان للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية «أبرا كدابرا» والتفاعل الجماهيري اللافت، حيث تميزت بالوصلات الغنائية والاستعراضية وكذلك الرسائل التوعوية المهمة التي استهدفت فئتي الأطفال والشباب بأسلوب بسيط ومشوق، وهذه المرة عدنا بشكل أكبر مع مسرحية «السندباد البحري» لنسترجع ذكريات الزمن الجميل ونقدم للجمهور الكويتي جزءا من تراثه الثقافي بحلة جديدة.
وتعتبر مسرحية «السندباد البحري» التي اشتهرت بأغنية «بلادنا حلوة» أول مسرحية للطفل تم إنتاجها في الكويت ودول الخليج، وكانت مقدمة للعديد من الأيقونات الفنية التي أنتجت بعدها لإلهام الأطفال وزرع القيم والفضيلة فيهم.
ويهدف بنك برقان من مبادرة إعادة إحياء هذه التحفة الفنية الكلاسيكية وتقديمها بحلة جديدة، إلى مشاركة هذه المسرحية مع الأجيال الشابة، والسماح للأجيال الأكبر سنا باسترجاع واحدة من أجمل ذكريات طفولتهم، لاسيما أن بنك برقان أعلن أن أسعار التذاكر تتماشى مع قيمتها آنذاك، حيث تتنوع الفئات بين 5 و7 و10 و20 دينارا.
ولتقديم هذه المسرحية المميزة بأسلوب مبتكر وجديد، اعتمد بنك برقان على مجموعة من المواهب الشابة والمحبوبة في الكويت، بقيادة المخرج بدر الشعيبي، إضافة إلى عدد من النجوم المشهورين، ومنهم: يعقوب عبدالله، طلال سام، شيخة العسلاوي، طلال باسم، منصور البلوشي والغالية، كما إن مسرحية «السندباد البحري» بنسختها الجديدة ستحتفظ بالسمات الأساسية لمغامرات «السندباد» عبر الأراضي والبحار، مع تكييف تفاصيل القصة لتتناسب مع الأطفال والشباب في وقتنا الحاضر، وتقديم المتعة كذلك للأجيال الأكبر سنا.
وتعتبر الموسيقى جزءا أساسيا من المسرحية بما فيها أغنية «بلادنا حلوة» التي اشتهرت بها والتي اكتسبت شعبية كبيرة على مر السنوات الماضية على قنوات التواصل الاجتماعي، حيث سيقوم المخرج بدر الشعيبي بتسجيلها بصوته في هذه النسخة، كما ستتضمن المسرحية عروضا موسيقية عدة، بعضها مأخوذ من المسرحية الأصلية، بينما تم كتابة بعضها الآخر حصريا لهذا الإصدار الجديد مثل أغنية «شتعرف عن النعامة»، و«باي باي مع السلامة».
وإضافة إلى العرض المميز للمسرحية الذي يستمر لمدة 70 دقيقة، سيتمكن الجمهور أيضا من الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الممتعة والفعاليات، مثل الرسم على الوجوه، وكشك التصوير الفوتوغرافي، والعديد من الجوائز التذكارية الخاصة بهذه المسرحية المميزة.
تجدر الإشارة إلى أن مسرحية «السندباد البحري» تعتبر ثاني أضخم إنتاج مسرحي لبنك برقان بالتعاون مع شركة ترند برودكشن بعد النجاح الكبير لمسرحية «أبرا كدابرا»، كما قدم البنك كذلك في العام 2023 مسرحية «أساطير رحلة الخيال وتحقيقه مع كنز برقان» كجزء من حفل تتويج المليونير الأول في سحب الجائزة الكبرى لحساب «كنز». وتؤكد جهود البنك المستمرة في تعزيز الفنون والثقافة في المجتمع الكويتي كجزء من التزامه بالابتكار، ليس فقط في مجال الخدمات المصرفية بل في مجال المسؤولية الاجتماعية أيضا.

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