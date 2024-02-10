الاحتفالات بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) تحتفل دولة الكويت بعد أيام قليلة بذكرى العيد الوطني الـ 63، ويوم التحريرالـ 33 من الغزو العراقي الغاشم.
وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الوفي والمقيمين على هذه الأرض المباركة.
قـــبل أيام تم رفع العلم إيذانا بالاحتفالات الوطنية في جميع محافـظات الكـويت، وبذلك يجب أن يـــواكب ذلــك تحركا واسعا من قبـل الجهات الحكومية والخاصة في البلاد بتزيين مرافقهم بالأعلام والزينة التي تعكس حجم الاحتفالية العزيزة على قلوب أهل الكويت.
كما يجب على المحافظين المبادرة وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالمحافظة تزيين الشوارع والميادين والطرق السريعة وطرق السفر التابعة لمحافظاتهم بالأعلام والزينة التي ترمز إلى المناسبة العظيمة. لم يتبق إلا أيام قليلة على هاتين المناسبتين، ونتوقع زيادة المظاهر للاحتفالية في المحافظات في الأيام المقبلة.
كذلك تقوم اللجنة الدائمة للاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية بمسؤولية كبيره ممثلة في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية الترفيهية المواكبة للاحتفالية التي تصادف25-26 من فبراير الخير، وفي الوقت نفسه مطلوب منها الخروج عبر وسائل الإعلام والإعلان عن خططهم وبرامجهم للمواطنين والزوار القادمين للكويت للمشاركة في هذه المناسبة، وتخصيص برامج تتحدث عن مراحل التطور والازدهار التي مرت بها الكويت منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعراض ملاحم التضحية والوفاء لأبناء الشعب الكويتي الذي بذل الغالي والنفيس في الدفاع عن وطنـه إبان الاحتلال العراقي الغاشم حتى تكون تلك الملامح حاضرة في عقول أبنائنا الذين لم يحضروا تلك المرحلة التي أثبتت للعالم تعاضد وتعاون الشعب والتفافه حول قيادته حتى جاء النصر من الله، وبتعاون الأشقاء والأصدقاء من دول العالم لتحرير كويتنا الغالية.
اللهم احفظ الكويت وشعبها الوفي من كل مكروه وأدم عليها نعمة الأمن والأمان.
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