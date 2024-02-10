Sunday, 11 February 2024 08:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتفالات بالأعياد الوطنية

2/10/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتفل دولة الكويت بعد أيام قليلة بذكرى العيد الوطني الـ 63، ويوم التحريرالـ 33 من الغزو العراقي الغاشم.
وبهذه المناسبة، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي الوفي والمقيمين على هذه الأرض المباركة.
قـــبل أيام تم رفع العلم إيذانا بالاحتفالات الوطنية في جميع محافـظات الكـويت، وبذلك يجب أن يـــواكب ذلــك تحركا واسعا من قبـل الجهات الحكومية والخاصة في البلاد بتزيين مرافقهم بالأعلام والزينة التي تعكس حجم الاحتفالية العزيزة على قلوب أهل الكويت.
كما يجب على المحافظين المبادرة وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالمحافظة تزيين الشوارع والميادين والطرق السريعة وطرق السفر التابعة لمحافظاتهم بالأعلام والزينة التي ترمز إلى المناسبة العظيمة. لم يتبق إلا أيام قليلة على هاتين المناسبتين، ونتوقع زيادة المظاهر للاحتفالية في المحافظات في الأيام المقبلة.
كذلك تقوم اللجنة الدائمة للاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية بمسؤولية كبيره ممثلة في تنظيم الفعاليات والأنشطة التوعوية والثقافية الترفيهية المواكبة للاحتفالية التي تصادف25-26 من فبراير الخير، وفي الوقت نفسه مطلوب منها الخروج عبر وسائل الإعلام والإعلان عن خططهم وبرامجهم للمواطنين والزوار القادمين للكويت للمشاركة في هذه المناسبة، وتخصيص برامج تتحدث عن مراحل التطور والازدهار التي مرت بها الكويت منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعراض ملاحم التضحية والوفاء لأبناء الشعب الكويتي الذي بذل الغالي والنفيس في الدفاع عن وطنـه إبان الاحتلال العراقي الغاشم حتى تكون تلك الملامح حاضرة في عقول أبنائنا الذين لم يحضروا تلك المرحلة التي أثبتت للعالم تعاضد وتعاون الشعب والتفافه حول قيادته حتى جاء النصر من الله، وبتعاون الأشقاء والأصدقاء من دول العالم لتحرير كويتنا الغالية.
اللهم احفظ الكويت وشعبها الوفي من كل مكروه وأدم عليها نعمة الأمن والأمان.

[email protected]

MENAFN10022024000130011022ID1107836984

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث