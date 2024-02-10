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القبول الصعب لدراسة الطب

2/10/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) القبول في مهنة الطب أصبح صعب المنال، وأحيانا يكون مهمة مستحيلة على الطالب في الثانوية العامة، وخاصة بالشرق الأوسط الذي تمكنت فيه سياسات الدول العربية من رفع مهر الالتحاق بهذه المهنة لدرجة الغلو المفرط، أي بمعنى أن القبول في كلية الطب يحتاج إلى نسبة عالية جدا، وقد تصل النسبة في بعض البلدان العربية إلى 99‎%‎.
والسؤال هنا، لماذا هذا التشدد العلمي المفرط والمقيت للقبول في كلية الطب، وقد عشنا هذه التجربة من خلال ظهور وباء كورونا في 2021 وكانت الحاجة العالمية للأطباء كبيرة جدا، وأصبحت الكويت تستعين بكوادر طبية عربية وأجنبية من أجل سد النقص الحاد في الأطباء الكويتيين.
وهذا النقص مبني على سبب مهم، وهو مدى صعوبة القبول في كلية الطب في جامعة الكويت، وكذلك القبول في بعثات دراسة الطب خارج الكويت، الذي يرى البعض أنه يقترب من الاستحالة.
ونقول هنا إن نسبة الدرجات العالية أو المنخفضة ليست معيارا عادلا أو مقنعا من اجل دراسة الطب، إذ إن الأمر مرتبط باستعداد الطالب نفسه لدراسة الطب، فعلى سبيل المثال قامت الجامعات العراقية في بداية الثمانينيات بتقديم منح دراسية لخريجي الثانوية العامة وألغي شرط القبول بالنسب الدراسية، أي بمعنى ان الطالب مسموح له باختيار الدراسة التي يريدها فالتحق بعض الطلبة بهذه المنح الدراسية، وكانت نسب هؤلاء الطلبة منخفضة جدا، اذ ان الشاطر فيهم كانت نسبته 60% والطريف بالموضوع أنني اعرف اثنين من هؤلاء الطلبة معرفة شخصية لم تزد نسبهما بالثانوية العامة على 55% ودخلا كلية الطب في جامعة بغداد وجامعة المستنصرية واستطاعا ان يتفوقا في دراستهما، واليوم يعملان في مستشفيات الكويت كاستشاريين، وأحدهما كان مشرفا على علاج والدي في مستشفى الصباح، وكان بارعا في تخصصه.
ومن أغرب الأمور التي عاصرتها ان طالبا كان من زملائي منذ المرحلة الابتدائية ولم يكن متميزا في الدراسة بقدر ما هو متميز بهوايته في الدراجات النارية وتصليح أعطالها وفي السنتين الأخيرتين في المرحلة الثانوية استطاع أن يحصل على أعلى الدرجات وتخرج بنسبة عالية مكنته من دراسة الطب في جامعة الكويت، وهو الآن استشاري ورئيس أحد الاقسام في مستشفى الجهراء.
ومما سبق أعلاه نرجو إيقاف سياسة النسب العالية للقبول في كلية الطب التي أحدثت فقرا واضحا في الأطباء سواء في الكويت أو على مستوى الشرق الأوسط، وهذه السياسة أثبتت قوتها في تقليص أعداد الاطباء.
ومما سبق أعلاه نجد أن سياسة القبول بالنسب العالية غير العادلة وغير المقنعة في كلية الطب لابد ان تتغير، وخصوصا في الوقت الحاضر، وذلك لسببين رئيسيين وهما:
الأول هو ازدياد أعداد السكان من الخليج إلى المحيط، والثاني هو انطلاق الحرب البيولوجية الدولية الصامتة وكانت بدايتها معركة فيروس كورونا، وربما يكون القادم أسوأ كما قال بيل غيتس الذي قرع جرس الاستعداد لأزمة كورونا من خلال تصريحاته التي أطلقها قبل بضع سنوات من ظهور هذا المرض المعدي، وفي المقابل يجب أن تكون هناك استعدادات طبية في العالم العربي وأهمها تخريج اكبر عدد من الاطباء الجدد. ولكن للأسف لن تتزايد أعداد الاطباء بناء على الشروط الحالية للقبول في كلية الطب، وعليه فإن حدوث أي جائحة فيروسية عالمية سيكون للضحايا العرب نصيب الأسد منها، قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا (النساء: 71).

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