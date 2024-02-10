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أميرنا.. ضمانة المستقبل

2/10/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبال حافل.. ذلك الاستقبال الذي استقبل به سلطان عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم والشعب العماني الشقيق لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق له قبل أيام، وذلك خلال أول زيارة دولة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله، إلى الشقيقة سلطنة عمان.
كان استقــبالا جماهيريا حاشـدا، واحتفالا مهيبا عند وصول سموه إلى قـصر العلم، وخــلال متابعتي للحدث عايشت الجو الإيجابي بانطـــلاقة مرحلة جديدة من الشراكة الكويتية ـ العمانية لدفع التنمية الاقتصادية بين البلدين والإقليم الخليجي والشرق الأوسط، ناهيك عن الفــائدة المليارية من العائدات الاستثمارية، وبالأرقام فإن العائدات من تصدير النفط ستصل إلى تسعة مليارات دولار، ولذا فإن الأمر برمته يكمن في مورد نفطي جديد يعود بالمليارات على البلدين.
وبالحقيقة.. تلك الدقائق التاريخية التي دشن بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وجلالة السلطان هيثم بن طارق «مصفاة الدقم» والصناعات البتروكيماوية، هو المشروع المشترك بين شركة «أوكيو العمانية» ومؤسسة «البترول» الكويتية مما يدخلها في حيز التشغيل الرسمي في تاريخ الخليج النفطي في 7 من فبراير الجاري.
واللافت لمعطيات هذا المشروع النفطي الخليجي أنه من أكبر المشاريع النفطية في الخليج وأضخمها حيث تعتمد المصفاة على النفط الخام المستورد في عملياتها، ويتوقع أن يرفع سعة الطاقة التكريرية للبلدين بما يحقق فائدة اقتصادية كبرى للأجيال القادمة.
والجدير بالذكر، أن تحقيق إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية تدخل في جذب الفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء خليجيين عالميين لتصل المؤسسة إلى قدرة تكريرية تبلغ 425 ألف برميل نفطي يوميا بحلول 2025، وتلك تفعيل لـ (رؤية 2035).
ولطالمــا.. ذكــرت في مقـــالات عـديدة الــجهود التي تــقوم بــها شركات ومؤسسات النفط في الكويت، ولــعله خــلال زيارة صاحب السمو الأمير، حفظه الله، أعلن بدء مرحلة جديدة من العلاقات الكويتية - العمانية الأوسع والأبعد في تحقيق الرؤى فيما يصب بمصلحة أجيالنا القادمة في الكويت وعمان والمنطقة، ولم لا والزيارة دشنت أضخم مشروع نفطي في الشرق الأوسط، ليكون ضمانة المستقبل بين البلدين.

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