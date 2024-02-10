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من ضيع صلاته ضيع حياته(1)

2/10/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا يمكن في عالم المعقول والمنطق تصديق أحد يتحدث عن أم حنون أو أب رؤوم يلقيان بابنهما أو ابنتهما في النار ليحترق أمام ناظريهما، فعاطفة الأبوة وحنان الأمومة وما فيهما من حواس مستنفرة تجاه وليدهما كل ذلك يدفعهما للتضحية بالنفيس والرخيص من أجل سلامته ورعايته، وتأمينه وحمايته، هذا هو البديهي في فطرتنا كلنا، أو ما يفترض أن يكون.
لكن من الغرابة أن تعطل هذه الحواس اليقظانة، والعواطف الجياشة، والحراسة المشددة تجاه فلذات الأكباد، عندما يكون الخطر المحدق بهم متعلقا بيوم القيامة والآخرة، أو بالفلاح الحقيقي في هذه الدنيا العابرة.
انطلق من هذه المقدمة إلى ما يعاني منه الكثير من الآباء والأمهات والأسر والعائلات من ظاهرة عزوف الأبناء والبنات، عن أداء الصلوات، أو تركها مرات ومرات، ولم تكن لهذه الظاهرة أن تنتشر وتستفحل لولا تقصير أرباب الأسر والأمهات في تنشئة الذرية على حب الصلاة وحسن أدائها، وعلى المحافظة عليها والاهتمام بشأنها. ولو يعلم القائمون على مؤسسة الأسرة ما سيحيق بهم وبأبنائهم من شرور وآثام بسبب هذا التقصير لأحسنوا التربية وأتقنوا التنشئة وجعلوا هذا الأمر مشروعهم المقدس منذ اليوم الأول للزواج.
مسؤولية كل أب وأم عن صلوات أبنائهم عظيمة وجسيمة، فهم أول المسؤولين عن ضياعها، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيت أهله ومسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها».
فأين ضاعت المسؤولية والأمانة في مجتمعنا المسلم بهذا الخصوص؟ وأين هي رحمة الأم ورأفة الأب إذا كان ديدن الأولاد التقطيع في الصلاة أو التكاسل عنها أو التهاون فيها؟ إن تقصير الآباء في أمرهم بالصلاة وحثهم عليها وتعظيمها في قلوبهم عندما كانوا في نعومة أظفارهم هو من أبشع الجرائم في حق الأولاد، فالصلاة إذا ألفها الإنسان صغيرا لم يضيعها كبيرا، وإذا نشأ على تضييعها صغيرا ضيعها كبيرا، ثم خسر دنياه وآخرته.
مما يحزن القلب أن نرى شبابا يافعين يمرون بالمسجد وكأنه بني لغيرهم، ويسمعون الأذان وكأنهم غير معنيين به، ومنهم من يظن أن أمامه عمرا طويلا، وأن الوقت ما زال مبكرا على الموت والرحيل، ولم تغرس فيه حقيقة أن الموت يصطاد الصغار والكبار لا يفرق بينهم.
هناك الكثير من الآباء والأمهات ممن يعانون الأمرين في دفع أبنائهم للصلاة بعد أن شبوا وكبروا، وجميعنا يرى أن معظم من ربى أولاده على الصلوات والأذكار منذ نعومة الأظفار، لم ولن يعاني بإذن الله عند بلوغهم من تهربهم منها وتساهلهم فيها، وهكذا نسمع كثيرا عن أب يأمر ابنه بالصلاة فيرد عليه: «إن شاء الله يبا» أو «أصلي بروحي» أو «أصلي مع ربعي» وقد يقوده الكسل والتهاون إلى الكذب في ذلك.
ولو أن الصلاة غرست في قلبه منذ السنوات الأولى من عمره لتعود عليها وصارت ديدنه وروتينه اليومي ولسرت في روحه كما يسري الدم في عروقه، ولم يتمكن الشيطان منه، أو يألف التهاون فيها مهما غرق في شواغل الحياة المتزايدة وملاهيها المتعاظمة.
في الختام: اغرسوا في أبنائكم جملة رائعة، واكتبوها على الجدران والحيطان أن «من ضيع صلاته ضيع حياته»، وتأكدوا أن من استهتر بصلاة أبنائه فقد ضيع دنياهم وآخرتهم، وما أشد هذا التحذير الذي نخاطب فيه جميعا نحن المسلمين: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون).
كلمة أخيرة: أعجبتني غرسة تربوية من أحد الآباء في ابنه الصغير لما كان يقول له: «إذا ضعت روح المسجد.. وأنا ألاقيك عنده».. والولد حفظ هذه الجملة.. ولما كبر لم يتوقف أبوه عن تكرارها.. وعندها عرف الولد مغزى هذه الكلمة العظيمة.. فعندما يضيع المسلم في توافه الحياة وشواغلها يكون المسجد بيت الأمان وحضن السعادة وموطن النجاة وبوصلة التائهين.

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