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أمامك تحويلة!

2/10/2024 11:24:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتدنا مشاهدة هذه العبارة (أمامك تحويلة) في اللوحات التوضيحية على الطرقات، عند الترميمات أو التجديدات، لتتجنب ذلك المنفذ، أو حتى لا تجد نفسك دخلت المنفذ دون انتباه! فتحاول التركيز في مسارك لتجد طريقة تأخذك إلى وجهتك.
تلك التحويلات تكون نقاطا في الشارع على مفترق طرق، ولكنها قد تكون نقاط تحول في حياتك! تجد نفسك على مدخل لوضع جديد لم يسبق لك أن عشته، على رأس أمر لم تكلف به من قبل، أمام تحد أو قرار مصيري، إنها دروب الحياة بمسؤولياتها وجهادها وليست طريقا مرصوفا!
بل إنك لن تجد لوحة تحذيرية أو تنبيها في هذه الدروب! لن تقرأ عبارة تجعلك على قدر من التهيؤ! لن ترى علامة ولا مصباحا متوهجا ولا شريطا عاكسا! لكنك حتما ستكون في ذلك الموقف شئت أم أبيت، عاجلا أم آجلا، أنه واقع لا مناص منه، كل البشر يجدون أنفسهم على نقاط تحول! لكن الفرق هو كيفية التحول.
إن الوعي بأنفسنا وبحقيقة الحياة يمكننا من القيادة بكفاءة، والإيمان بأن الأمر كله لله وبرحمته وحكمته سبحانه هو القوة والصمود رغم التحولات الحادة.
هل تظن أن التحول سيئ؟ حسنا، الأمر يعود إليك في التصرف مع الطريق الجديد -غير المألوف- وفي اعتقادك عنه. كم من تحول في حياتنا جلب لنا خيرات مخبأة وسعادة أعمق، وخبرة مختلفة! الاحتمالات دائما كثيرة، فلماذا تنزع إلى الاحتمال الأسوأ وتنتظره؟! أي تعاسة وسلبية هذه؟!
عندما نتأمل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وهذا لا يكون إلا للمؤمن» فآمن يا عزيزي! آمن. تفاءل، أصدق نواياك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
ستتجنب الكثير من المداخل في حياتك، تخاف أو تكره، لكن التحول آتيك، والأيام دول.
احتساب الخيرة، المرونة في التفكير، توقع الأفضل، مراجعة النفس، التكيف، كلها مهارات تساعدك في الانتقال الآمن والناجح. الحياة مغامرة، ويلزمها شيء من المخاطرة.
فإن كنت على مفترق الطرق.. فاغتنم الفرصة!

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