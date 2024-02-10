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هل الزيارات كافية لتنشيط السياحة؟

2/10/2024 11:24:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية الاسبوع الماضي، أكد سموه أن حكومته لديها توجيهات أميرية بأفكار جديدة لكويت الحاضر والمستقبل.
سمو الرئيس حرص على اعادة التذكير بأن استدامة دولة الرفاه في ظل الاعتماد على مصدر طبيعي ناضب ستكون أمرا مستحيلا، وهذا يستلزم تحويل الثروة الناضبة إلى ثروة حيوية تحاكي المستقبل، عبر استغلال الرأسمال البشري والموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به الكويت.
سبق أن أشرنا إلى حتمية تنويع مصادر الدخل، ولعل واقع دولنا الخليجية يؤكد سعيها لتنويع مصادرها بمشروعات وخطط تنموية رائدة وتسهيل اجراءات الدخول إليها خاصة للسياحة.
قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، وواحد من مصادر الناتج المحلي للعديد من دول العالم، ولذا انتبهت دول الخليج الى أهمية الاستثمار السياحي، لتوطين مصروفات سكان البلاد.
وزارة الداخلية ملزمة بمواكبة وتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة من خلال اتخاذ قرارات تصب في هذا الإطار، لذا أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا بفتح التأشيرات بأنواعها العائلية والتجارية والسياحية،
فتح الزيارات فقط ليس كافيا لإحداث نقلة نوعية في تنشيط الحركة السياحية، بل لا بد من رؤية تمكننا من التوصل إلى مقومات وإمكانات الدولة السياحية وتحديد معوقات إقامة الأنشطة السياحية بالدولة والاطلاع على الخبرات السياحية والعربية والخليجية.
بالنظر إلى الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية، نجد أنها تحقق الهدف المرجو، مما ينعكس على تنشيط الحركة التجارية والأسواق خاصة العقاري، وعلى أسعار الإيجارات التي تأثرت جراء مغادرة العديد من الأسر وترك العائل منفردا والاستعاضة عن شقة مستقلة بسكن مشترك، آمل من وزارة الداخلية ممثلة في الاعلام الأمني ان توضح صراحة انها ستدرج كفيل الزائر على قوائم منع تجديد الإقامات حال عدم التزام الزائر بتوقيت المغادرة وان يوقع على تعهد بذلك أسوة بعدم المطالبة بتحويل الزيارة إلى اقامة وغيرها من الاشتراطات.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
آخر الكلام: كل الشكر لرجالات وزارة الداخلية والادارة العامة للادارة العامة للجمارك على إحباط تهريب خمور بمليون دينار، ونشد على أيديهم في التصدي بكل حزم للمهربين والمروجين، عساكم على القوة.

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