هل الزيارات كافية لتنشيط السياحة؟

(MENAFN
- Al-Anbaa) خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية الاسبوع الماضي، أكد سموه أن حكومته لديها توجيهات أميرية بأفكار جديدة لكويت الحاضر والمستقبل.
سمو الرئيس حرص على اعادة التذكير بأن استدامة دولة الرفاه في ظل الاعتماد على مصدر طبيعي ناضب ستكون أمرا مستحيلا، وهذا يستلزم تحويل الثروة الناضبة إلى ثروة حيوية تحاكي المستقبل، عبر استغلال الرأسمال البشري والموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به الكويت.
سبق أن أشرنا إلى حتمية تنويع مصادر الدخل، ولعل واقع دولنا الخليجية يؤكد سعيها لتنويع مصادرها بمشروعات وخطط تنموية رائدة وتسهيل اجراءات الدخول إليها خاصة للسياحة.
قطاع السياحة من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العالمي، وواحد من مصادر الناتج المحلي للعديد من دول العالم، ولذا انتبهت دول الخليج الى أهمية الاستثمار السياحي، لتوطين مصروفات سكان البلاد.
وزارة الداخلية ملزمة بمواكبة وتحقيق رؤى وتطلعات الحكومة من خلال اتخاذ قرارات تصب في هذا الإطار، لذا أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف قرارا بفتح التأشيرات بأنواعها العائلية والتجارية والسياحية،
فتح الزيارات فقط ليس كافيا لإحداث نقلة نوعية في تنشيط الحركة السياحية، بل لا بد من رؤية تمكننا من التوصل إلى مقومات وإمكانات الدولة السياحية وتحديد معوقات إقامة الأنشطة السياحية بالدولة والاطلاع على الخبرات السياحية والعربية والخليجية.
بالنظر إلى الضوابط التي حددتها وزارة الداخلية، نجد أنها تحقق الهدف المرجو، مما ينعكس على تنشيط الحركة التجارية والأسواق خاصة العقاري، وعلى أسعار الإيجارات التي تأثرت جراء مغادرة العديد من الأسر وترك العائل منفردا والاستعاضة عن شقة مستقلة بسكن مشترك، آمل من وزارة الداخلية ممثلة في الاعلام الأمني ان توضح صراحة انها ستدرج كفيل الزائر على قوائم منع تجديد الإقامات حال عدم التزام الزائر بتوقيت المغادرة وان يوقع على تعهد بذلك أسوة بعدم المطالبة بتحويل الزيارة إلى اقامة وغيرها من الاشتراطات.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
آخر الكلام: كل الشكر لرجالات وزارة الداخلية والادارة العامة للادارة العامة للجمارك على إحباط تهريب خمور بمليون دينار، ونشد على أيديهم في التصدي بكل حزم للمهربين والمروجين، عساكم على القوة.
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