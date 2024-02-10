لا تَهِنــوا...

إخوتنا أبناء غزة،

أيها المناضلون في سبيل الحق،

كفاحكم وصمودكم أوضح للعالم كله تخلي العدو الإسرائيلي عن كل المبادئ الإنسانية، وقد أيدت ذلك محكمة العدل الدولية، وهذا فيه التأييد وفيه التأكيد على أن موقفكم موقف الحق وموقف عدوكم هو موقف الباطل.

من متابعة أخباركم أحسسنا بمدى استبسالكم في سبيل حقكم في الاستقلال والحرية وتكوين الدولة الفلسطينية المرتجاة ولاحظنا كيف حالت الموازين في مواقف بعض الدول التي كانت لا تعترف بذلك فهي اليوم أقرب إلى تبني هذا الأمر المشروع.

لقد كانت نشأة إسرائيل في غفلة من ضمائر كثير من دول العالم، فقد جاء المحتلون الإسرائيليون من عدة أماكن في العالم إلى بلد فيه شعب، ونظام حياة، وحلوا محله فاعترف أولئك المبطلون به واستبعدوا الشعب الفلسطيني العربي الذي يشهد له التاريخ بحقه في هذه الأرض التي نشأ فيها، وكل ذلك فعلوه حقدا على العرب والمسلمين، وردا على انكسار مؤيدي إسرائيل اليوم في الحروب الصليبية بالأمس وكانت حروبا لم تنشأ إلا عن حقد وكراهية لهذه الأمة بأسرها ولقد أتيتم يا أبناء غزة لكي تقدموا الدليل على أنه ما ضاع حق وراءه مطالب.

وأن حق أبناء فلسطين سوف يصل إليهم طال الزمان أم قصر، وها هي البوادر، قد ظهرت، بعد أن تبين لكثير من دول العالم مدى الحقد الذي يكنه الصهيونيون لكم حتى وصل الأمر بهم إلى حد ارتكاب جرائم إبادة دون أن تتحرك في نفوسهم - جميعا - أي ذرة من المشاعر الإنسانية، نرى ذلك في حكومة إسرائيل وفي شعبها، حتى أولئك الذين وقفوا فإنهم كانوا قليلي العدد وكان كل همهم استعادة أسراهم، وكل مطالبتهم هو الحصول على هدنة قصيرة يتم خلالها تبادل الأسرى بين الطرفين، ثم تعود الحرب.

إن العالم كله بما في ذلك الذين يدعمون إسرائيل ويحبذون عدوانها ليشتد عجبهم من هؤلاء الرجال من أبناء فلسطين الذين يخوضون حربا غير متكافئة ومع ذلك فقد اتجهت إليهم الأنظار من كل قطر، ووقف لهم مؤيدون حتى من غير أبناء أمتهم، وذلك لأن أبناء غزة قد وقفوا وقفة الرجال، ولم يجد عدوهم ما يؤذيهم به إلا قتل النساء والأطفال وتخريب المستشفيات والأكاذيب، وكل هذا من علامات الفشل الذريع الذي وقع فيه.

لنا مع هؤلاء اليهود تاريخ مظلم، فقد كانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقدمون العون والنصح لكل أعدائه من كفار أو منافقين، ومع ذلك فقد نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين ونشر الإسلام على الرغم من كيد هؤلاء الذين لم يدخروا وسعا في سبيل إيقاف حركة الإسلام، فكان الله لهم بالمرصاد، ورد كيدهم إلى نحورهم.

وقد أنبأ الله عز وجل من أخبارهم في كتابه العزيز، وذكر ذلك على التحديد في سورة الحشر، في الآية الرابعة عشرة منها قال عز من قائل:

(لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون).

وهذه الآية الكريمة تدعونا إلى استذكار شيء من التاريخ الإسلامي في الزمن الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كانت في المدينة المنورة فئة من اليهود عندما قدم إليها الرسول الكريم مهاجرا من مكة المكرمة. وكانوا فيها عنصرا معزولا يعيش كما وصفتهم الآية في قرى محصنة أو من وراء حصون، لا يختلطون بأهل المدينة إلا في حالات محدودة أهمها التجارة والمعاملات المالية بأنواعها. وقد ساءهم مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وناصبوه العداء، وإن أظهروا أمامه عكس ذلك. وزادوا على ذلك بأن وضعوا أيديهم في أيدي المنافقين الذين هم مثلهم في عداوتهم لهذا الدين القيم.

ومع هذا فإنه لم يكن يهمهم من الأمر إلا أنفسهم وأموالهم. وقد بلغت بهم الخسة أن حاولوا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن هشام وهو عبدالملك بن هشام الحميري توفي بمصر سنة 218هـ (833م) صاحب كتاب السيرة النبوية أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان جالسا إلى جوار جدار من جدران أحد بيوت بني النضير (اليهود). وأضاف: «ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه. فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة، فيريحنا منه؟».

ثم قال ابن هشام إن بعض المنافقين من أهل المدينة كانوا قد وعدوا أولئك اليهود بنصرهم، ولكنهم تخلوا عنهم، ولذا اضطروا إلى التحصن في حصونهم إلى أن ضاقت عليهم الأمور. يقول ابن هشام: «وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلبهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة (السلاح)، ففعل، فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل، فكان الرجل يهدم بيته من نجاف بابه (النجاف الإطار المحيط بالباب)، فيضعه على ظهر بعيره، فينطلق به».



وعلى ذلك يدلنا قول الله عز وجل:

(هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار) (الحشر الآية 2).

وقد تحقق ما وعد الله سبحانه وتعالى به مرة أخرى في عصرنا الحديث، فوجدناهم يحتمون في مصر بخط بارليف ويتحصنون به، ولكن ذلك لم يغنهم شيئا فانهار حصنهم الحصين هذا في يوم واحد.

ورأينا تخريبهم لبيوتهم في شبه جزيرة سيناء، عندما أجبروا على مغادرتها فقاموا بهدم كل ما بنوه على أرضها من مبان، وأتلفوا المزارع التي صرفوا على إقامتها مبالغ طائلة، فلم يتركوا وراءهم شيئا كما فعل - من قبلهم - بنو النضير.

ولم تكن هذه الفئة من اليهود وحدها من خان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل هذه الملة، فقد كانت هناك مجموعة يهودية أخرى تشبهها في الخيانة والغدر، وهي تلك المجموعة التي تسمى: «بنو قينقاع»، كانوا قد عاهدوا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم نكثوا العهد وخانوا.

وقد ذكر ابن حزم ما حدث لهم في كتابه «جوامع السيرة» وأورد عنه ما يلي:

- حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة.

- كانوا يسكنون في طرف المدينة، وكانوا من سبعمائة مقاتل، منهم ثلاثمائة مدرع بدروع الحديد، ولكنهم لم يغنوا شيئا.

- لم يكن لهم زرع ولا نخل كبني النضير، وإنما كانوا تجارا، وصاغة يعملون بمالهم.

وكان مما حدث من هؤلاء أنهم قد ابتدأوا نقضهم للعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل مشين لا يعمله إلا أمثالهم، فهو يدل على سوء الخلق وعلى الانحطاط.

روى ابن حزم في كتابه «جوامع السيرة» ما أوضح به سبب ما حل بهم فقال:

«كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع، والجلب هو ما يجلبه المرء إلى السوق من أجل البيع.

ثم جلست إلى صائغ هناك. فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده على ظهرها (ولم تشعر به) فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها، فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله وشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فنادى أهل المسلم المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون، ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع».

ويلاحظ هنا مدى سوء خلق هذا الجنس، كما يلاحظ قول الراوي عن المرأة أنها امرأة من العرب. وهذا تمييز للعرب عن أولئك اليهود، فهم وإن كانوا يسكنون أرضا عربية إلا أنهم يعيشون منفردين في حياتهم ولهم مجتمعهم الغريب الخاص بهم.

٭ ٭ ٭

وننتقل بحديثنا هذا إلى مجال آخر نذكر فيه ما كتبه علماؤنا الأوائل عن اليهود، وقد لفت نظري إلى هذا الأمر ما قرأته في كتاب أعتبره من أهم الكتب في موضوع الأنساب، فهو كتاب عالي القيمة كتبه رجل من أكابر علماء الأندلس، وهذا الكتاب هو: «جمهرة أنساب العرب» ومؤلفه هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، وقد تم طبعه في مصر سنة 1962م. وكان ذلك بتحقيق شيخي عبدالسلام محمد هارون، وقد بدأه الشيخ بمقدمة رائعة ووافية ذكر فيها كل ما يتعلق بالمؤلف وبالكتاب، وكان بدؤه بها كما يلي:

«ليس من اليسير أن أقدم لهذا الكتاب بدراسة ذات بال لابن حزم، فإن ابن حزم عاش حياة سياسية، وأخرى دينية وثالثة علمية، كلها تتسم بطابع النضال والثورة والحماسة، في أفق عريض متسع الجنبات، وكلها أمور تفتقر إلى بحث دقيق، وإطالة لا تتفق مع المألوف في تقديم كتاب».

ثم ذكر أن ابن حزم ولد بقرطبة في سنة 384هـ (994م)، وكان أبوه عالما جليلا، ووزيرا للمنصور: محمد بن أبي عامر وولده، وصار ابنه وزيرا من بعده، ولكنه لم يدم في عمله هذا طويلا، لأن الخليفة الذي اختاره وهو عبدالرحمن بن هشام قد قتل بعد توليه الخلافة بسبعة أسابيع، وهذا دعا الفاعلين إلى إلحاق الأذى بكل من كان معه، ومن هؤلاء ابن حزم الذي سجن طويلا، ولكنه عاد إلى الوزارة بعد أن تغيرت الأمور، ونبذها بعد فترة قصيرة من الزمن، وتفرغ لطلب العلم فطلبه وأجاده، وألف فيه.

ومن كتبه المطبوعة: جوامع السيرة، وطوق الحمامة، وحجة الوداع، وله كتب أخرى كثيرة لم تطبع بعد.

وقد توفى سنة 450هـ (1058م).

سرد ابن حزم الأندلسي - في كتابه هذا - أنساب العرب جميعا، وفي آخر الكتاب أدرج فصلين خصص أحدهما لنبذ من نسب بني إسرائيل، وضمن الآخر شيئا من أنساب الفرس.

ويهمنا هنا أن نشير إلى الأول منهما:

ونذكر أولا أنه لم يقل أنساب اليهود، بل قال: أنساب بني إسرائيل، ولذا ذكر منذ البداية أن هؤلاء من أولاد إسرائيل وهو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام.

هذا هو الأصل، أما الذين اتبعوهم فلم يكونوا من نسلهم جميعا، فقد دخل إلى هذه المجموعة أناس ليسوا من سلالتهم، فمنهم من كان صادق الإيمان برسالة أولئك الأنبياء، ومنهم المنافقون الذين عبدوا العجل في أيام سيدنا موسى عليه السلام، كما جاء في القرآن الكريم.

ويجدر بنا أن نذكر أن ابن حزم عندما ذكر أنساب اليهود في كتابه هذا - وهو خاص بأنساب العرب - إنما كان ذلك لأن عددا منهم كان يعيش في الجزيرة العربية من أجل الكسب، بعد أن تفرق أبناء ملتهم في الآفاق، ونحن نعرف وجودهم في أرض العرب من خلال سيرتهم السيئة عند ظهور الإسلام، وموقفهم المناوئ له، ولم يكن ابن حزم قد ذكرهم لغير هذا السبب بدليل أنه لم يربط بينهم وبين أحد من العرب بصلة نسب. وبدليل أنه عندما كتب الفصل الآخر من كتابه جعله خاصا بالفرس، وكانت للفرس دولة وتاريخ جلي، ولهم علاقة بالعرب أيا كان وضعها إلا أنها مذكورة في التاريخ.

وهذا يدل على أن ذكره لهذين العنصرين لا يعني شيئا إلا أنهما ممن كان على صلة مهما كانت بالعرب.

وقد بدأ حديثه عن نسب بني إسرائيل منذ الصفحة ذات الرقم 504، فقال عن أعداد المقاتلين القدماء من بني إسرائيل: «فقد ذكروا أن بني يهود المقاتلين منهم خاصة، بلغوا زمن داود عليه السلام خمسمائة ألف مقاتل».

ثم قال: «وبلغوا في زمن أسا بن أبيام بن رحبعام بن سليمان بن داود عليهما السلام ثلاثمائة ألف مقاتل من بني يهوذا خاصة».

ثم ذكر أن هذا ما ورد في كتبهم وهي كثيرة الكذب جدا.

وذكر - فيما بعد - رجلا ورد ذكره في كتبهم على أنه سيد يهوذا، أيام يوشع بن نون، فقال: «وهذا باطل لأن هذا المذكور قد جاء ذكره في التوراة على أنه حين خرج اليهود من مصر مع موسى عليه السلام، مات بالتيه، ولم يرحل مع الراحلين مع نبي الله موسى».

وهذا التيه مذكور في القرآن الكريم ضمن الآية رقم 25 من سورة المائدة.

وكان ابن حزم في تعليقاته يعتمد على كتبهم التي يتعبدون بها، ويرد على ما فيها من اضطراب، ولذا فقد أكد أن اليهود - كلهم - في عصره من نسل يهوذا، وبنيامين، ولاوي وهم من نسل سيدنا يعقوب (إسرائيل).

وكان ليعقوب اثنا عشر ولدا من الذكور هم: راوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزوبولون ويوسف وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير.

ثم قال: «وعندما داهمهم سنحاريب، ونقلهم إلى الموصل دخلوا في الأمم» بمعنى أنهم انتشروا بين الناس، وتشتتوا، ولم يعد يعرف أحدهم نسبه موصولا - كما قال، ولم يستثره إلا بعض بني داود فقط.

ثم يعلّق على قوله: «هذا على ما ذكرناه من فساد وصلهم لذلك النسب».

وسنحاريب (مات في سنة 681ق.م) هو ملك آشور من سنة 705 ق.م إلى موته، قضى حياته في بناء إمبراطوريته استولى من أجل ذلك على عدد من البلدان، وخاض كثيرا من الحروب.

إذن!! فإن كل ما نراه - اليوم - من إسرائيل، إنما هو تلفيق للتاريخ وللأنساب، وهم في الواقع خليط، لابد أن يكون فيه ما يكون من الخليط من الشوائب والشذوذ، وإن كانت شوائبهم - كما نرى الآن - قد زادت عن شوائب غيرهم، وذلك لانعزالهم عن البشر، والنظرة المتعالية التي ينظرون بها إلى غيرهم، إضافة إلى ما يقوم به رؤساؤهم وأولو الأمر منهم حين يغرسون روح التفرد والتفوق فيهم مما جعلهم في عزلة عن الآخرين.

وينبغي ألا يغيب عن الأذهان أن الصهيونيين على أنواع، ومن هذه الأنواع بل ربما من كان بعضهم يكره البعض الآخر. وتتبين لنا الآن كتلتان متناقضتان ذلك أن اليهود بشكل عام ينقسمون إلى قسمين رئيسيين، لا يثق أحدهما بالآخر، وإن كان الأمر لا يخلو من وجود فروق أخرى متنافرة لا مجال لذكرها هنا.

أما ما نهدف إليه فهو ذكر ما يلي:

يقول د.عبدالوهاب محمد المسيري في كتابه: «الأيديولوجية الصهيونية» المطبوع في الكويت سنة 1982م، وهو من نشر سلسلة عالم المعرفة: «وثمة اتجاه في التفكير الصهيوني يقصر لفظ «يهودي» على اليهود البيض وحدهم، أي الأشكناز. وقد أفصح روبين عن هذه الفكرة بصراحة بالغة في كتابه الآنف الذكر، حيث يناقش أثر الحركة الصهيونية على وعي كثير من «اليهود الغربيين»، وكيف أن محاولات الاستيطان الصهيونية كانت تستهدف - أساسا - تجنيد اليهود الأوروبيين، لا اليهود الشرقيين، على الرغم من أن «تجنيد وتوطين اليهود الشرقيين (من اليمن والمغرب وحلب (سورية) والقوقاز) في المستعمرات الزراعية كان أكثر سهولة ويسرا».

ولم يكن اليهود البيض يرغبون من غيرهم أن يشاركهم فيما حصلوا عليه، وهو اغتصاب فلسطين، ولذا لم يسلم من هذا الاستبعاد حتى شركاؤهم في دينهم من اليهود الشرقيين، الذين يطلق عليهم اسم «السفارديم» في مقابل البيض: «الأشكناز» الذين كان مخططهم يستبعد السفارديم ولكن جاء على خلاف ما يريدون، ولذا «فإنه على الرغم من أن المخطط الصهيوني الواعي استبعد اليهود الشرقيين، فإنهم، مع هذا، قد «تسربوا إلى فلسطين فعلا»، وهو الأمر الذي لم يجد القبول أو الرضا، لأن «الوضع الروحي والثقافي لهؤلاء اليهود كان منخفضا إلى حد أن الهجرة الجماعية لابد أن تؤدي إلى خفض المستوى الحضاري العام لليهود (الأشكناز) في فلسطين، وستؤدي إلى نتائج سليبة كثيرة».

هذا، وقد علّق مؤلف الكتاب المذكور على ما ورد في الفقرة الأخيرة بقوله: «وبعد مضي نصف قرن ردد آبا إيبان الكلمات نفسها تقريبا في كتاب «صوت إسرائيل».

ومن المهم أن تقول هنا إن الدكتور المسيري قد رجع فيما جاء منه هنا إلى مرجع اجنبي له أهميته في الحديث عن أوضاع اليهود، وهو من تأليف آرثر روبين. أما الكتاب فهو: «اليهود اليوم».

وبهذه الصفة التي ذكرناها لهؤلاء الصهاينة تبين لنا أن الآية الرابعة عشرة الكريمة من سورة الحشر التي ذكرناها في بداية هذا الحديث تنطبق عليهم تمام الانطباق، فها نحن نحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، كما أنبأنا الوحي الإلهي الكريم.

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فيا أهل غزة ها نحن نرقب جهادكم، وأنتم تكشفون للدنيا كلها الوجه البشع لهذه الدولة التي كانت تدعي أنها لا تقهر، هاهي اليوم تعاني مما قمتم به على الرغم من الفارق الكبير بين طرفي الحرب ففي أيديهم أسلحة ليست في أيديكم، ولهم دعم من دول لا تدعمكم. ومع ذلك فإن العالم كله قد شهد لكم، وعرف أنكم تبذلون كل الجهد في سبيل صد عدوكم، وقد اكتشف الكثيرون ممن كانوا يميلون إلى عدوكم حقيقة هذا العدو، وأصبحوا يعترضون على انتهاكاته.

وغير هذا - يا أبناء غزة - فإن عدوكم يجابه مشكلات كثيرة في أمور متعددة منها صلاته ببعض الدول التي كان يعتمد عليها. ومنها ما كشفت عنه مجابهتكم، فقد استولت على جنوده موجة من الرعب الشديد. ونقلت جريدة إسرائيل الأولى نقلا عن الجيش أن 82% من الجنود العائدين من المعارك قد تقدموا إلى العلاج النفسي لدى العيادات المختصة من أجل الحصول على العلاج مما أصابهم من رعب وانتابهم من فزع، فقد فاجأهم ما رأوه في الميدان الذي خرجوا إليه وهم يظنون أنفسهم في طريقهم إلى نزهة، فأحاط بهم الهول من كل مكان.

وأنتم - إن شاء الله - لمنصورون فتمسكوا بقوله عز وجل: (ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) (سورة النساء الآية 104) صدق الله العظيم.





