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أبشر بطول سلامة يامربع

2/10/2024 11:24:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مربع هذا المشار إليه في شطر بيت الشعر هو راوية الشاعر جرير بن عطية، وهو لقب له وإنما اسمه وعوعة، وكان الفرزدق همام بن غالب قد توعده وهدده وأشاع بين الناس أنه سيقتله ليخيفه، فسخر منه جرير لأنه في نظره أقل شأنا من أن يفعل ذلك، وكأنه يقول لراويته أبشر بطول العمر ولن تموت إلا ميتة طبيعية وفي ذلك يقول:
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا
أبشر بطول سلامة يامربع
والبيت هذا ضمن قصيدة عينية رائعة لجرير يقول أولها:
بان الخليط برامتين فودعوا
أو كلما رفعوا لبين تجزع
وقد سقت لكم هذا المثل الحي لأن هناك أناسا كثرا كلامهم كثير وفعلهم قليل ولا خير في قول لا يتبعه فعل، وهي حقيقة نراها أمام أعيننا، فإذا رأيت الرجل يكثر من الوعيد والتهديد ويزبد ويرعد، فاعلم يقينا أنه لن يفعل شيئا، من هنا أقول إنه يستحب للمرء العاقل ألا يكثر من الكلام بلا طائل، فالثرثرة بلا فائدة تجعل الناس لا تصغي لما تقول ولا تصدقك:
وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن
ثرثارة في كل ناد تخطب
وإن قلت شيئا وجب عليك أن تفي بما قلت، فإذا فعلت ذلك احترمك الناس وحسبوا لك حسابا، وفي الأساس فالقول بلا فعل ماهو إلا لغو، واللغو منهي عنه في ديننا الإسلامي. وقد ورد ذكر اللغو في القرآن الكريم في عدة مواضع وبمعان مختلفة ومن ذلك قول المولى عز وجل (وإذا مروا باللغو مروا كراما ـ الفرقان: 72)، وكذلك قوله تعالى (والذين هم عن اللغو معرضون ـ المؤمنون: 3)، ويتضح المعنى أكثر في قول عزّ من قائل (كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ـ الصف: 3).
روى الطبري في تاريخه أن قيصر الروم نقفور بعث برسالة إلى هارون الرشيد يتوعده فيها ويطالبه بالجزية التي كانت تدفعها إلى خليفة المسلمين الملكة التي كانت قبله فرد عليه هارون بالمختصر المفيد «الجواب ما تراه لا ما تسمعه» فكان قوله مثل فعله فقد سار إلى الروم وانتصر على نقفور انتصارا كبيرا وعادت الأمور إلى دفع الروم الجزية إلى هارون الرشيد. ودمتم سالمين.

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